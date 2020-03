Seis tips para poder trabajar desde casa en forma segura

En la pelea para ralentizar la llegada de la epidemia, la principal elegida es el aislamiento social. Y en esa línea, el teletrabajo que puede realizarse desde el hogar es la herramienta disponible. Lo cierto es que -mientras haya una conexión a Internet- prácticamente cualquier tarea administrativa y productiva puede hacerse desde cualquier computadora, ubicada en cualquier lugar, sea la oficina, un bar con WiFi o -como se recomienda hoy- desde el hogar.

Sin embargo esta opción requiere que los responsables de tecnología de la organización y los empleados que trabajan en "remoto", deben tomar algunas precauciones. Por ejemplo, la multinacional IBM destacó varios puntos a considerar:

Elegir bien que Wi-Fi se usa.

Aun en tiempos de crisis hay cibercriminales atentos a robar datos personales y empresarios. Desde la clave bancaria a información sensible de la compañía. Por eso si se recurre a una red pública hay que instalar una VPN (Virtual Private Network) para lograr seguridad adicional, antes de comenzar a trabajar. Esto también conviene hacerse incluso al usar la red WiFi hogareña. Hay opciones y sitios gratuitos que ofrecen estos servicios de VPN si la propia organización no provee una VPN adecuada. Además, si no necesita estar online todo el tiempo de trabajo, apagar el Wi-Fi y el Bluetooth de la PC es otra posibilidad para aumentar la seguridad.

No se olvide de que los documentos, tanto digitales como impresos, también pueden ser un material buscado por los delincuentes.

Carpetas de trabajo tiradas a la basura tradicional sin ser destruidas en forma adecuada por una trituradora. O borrar archivos digitales tirándolos simplemente en la papelera de la computadora, pueden ser dos maneras poco efectivas de conservar la privacidad de los datos. Considere la opción de guardar los documentos impresos hasta que puedan ser destruidos en forma segura. O recurrir algún programa especial (también los hay gratuitos y confiables) para borrar los archivos digitales en forma definitiva. Si debe imprimir un documento confidencial no utilice una impresora pública o compartida.

Cuidar la información digital.

Mantenga actualizado el sistema operativo de su computadora y no saltee las últimas actualizaciones de seguridad. Lo mismo con los softwares antivirus. No olvide tampoco hacer copias de seguridad de sus archivos en forma regular para que sus datos estén respaldados en caso de error, pérdida o ataque.

La ART cubrirá a quienes trabajen desde su casa

Protéjase con contraseñas.

Todos los dispositivos digitales deben estar protegidos con un PIN o contraseña segura. Si es necesario recurra a un software administrador de contraseñas para simplificar la gestión de claves laborales, del banco, de su correo, etc. Mantenga siempre sus dispositivos bloqueados con contraseña, aún en su hogar.

Atento a dónde hace clic.

El phishing es un intento fraudulento de obtener información confidencial, haciéndose pasar por una entidad o persona conocida del atacado. Y las estadísticas indican que es exitoso en un tercio de los incidentes. No cliqueé en archivos adjuntos enviados por desconocidos o que ud no haya solicitado. Por su parte, Camilo Gutiérrez -Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET, una compañía especializada en seguridad digital- recalcó que "las empresas y organizaciones deben prepararse y capacitar a sus empleados para enfrentar los riesgos vinculados a la ciberseguridad en tiempos de trabajo remoto".

Videoconferencia para confirmar.

Gutierrez también sugiere un consejo simple para mejorar la seguridad: recurrir a una videoconferencia o comunicación por video chat como parte "formal" del sistema de toma de decisiones, de manra de que la validación de la decisión se realice “en persona”, incluso cuando esta reunión sea virtual y remota.

Finalmente, Gutiérrez recordó que "hay numerosas estafas circulando que utilizan el tema COVID-19 de distintas maneras, en forma de consejos, información o videos de humor. Pero pueden ser una entrada para que, en forma inconciente, se instale algún malware que comprometa la seguridad de la compuradora.



Software gratuito recomendado