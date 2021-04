SpaceX prepara su tercera misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional

SpaceX se dispone a lanzar su tercera tripulación a la Estación Espacial Internacional (ISS) en la madrugada de este viernes. La misión Crew-2 despegará desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida tras haber sido retrasada un día por el clima.

"¡Parece que el clima está cooperando, así que parece que intentaremos hacer el lanzamiento mañana!", tuiteó el astronauta francés Thomas Pesquet, quien se convertirá en el primer europeo en volar en una cápsula Crew Dragon.

"Nuestros amigos de Space Station nos esperan y no queremos llegar tarde. Incluso instalaron mi habitación e hicieron literalmente mi cama. Realmente, ¡Qué buenos anfitriones!", añadió desde su perfil oficial de Twitter.

It seems the weather is cooperating, so looks like we will try to launch tomorrow!!! Our friends on the @Space_Station are expecting us to show up and we don’t want to be late. They even installed my bedroom recently and literally made my bed 🛏. Such nice hosts! 🙏 #MissionAlpha pic.twitter.com/52X2bhPoTX