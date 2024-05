“Si hay agua hay vida” podría ser una frase que en cualquier momento perderá precisión y actualidad, gracias al trabajo conjunto del CONICET argentino y la NASA estadounidense.

Gracias a un acuerdo con el Instituto de Astrobiología de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), varios investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, descubrieron que la vida podría existir en solventes distintos al agua, abriendo el abanico de búsqueda de vida en otros planetas a posibilidades hasta ahora inexploradas.

Y la palabra clave o el tag de este nuevo horizonte en la búsqueda de formas de vida fuera de nuestro sistema solar podría ser “biopolímeros”. Estas macromoléculas están presentes en los seres vivos, en una clasificación de varias ramas que incluye proteínas, celulosa, ácidos nucleicos, polifenoles, caucho natural, quitina, etc.

El biopolímero más abundante en nuestro planeta Tierra es la celulosa, seguido por la quitina, presente en el esqueleto dérmico de insectos, arañas y crustáceos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Tradicionalmente, se asumía que la vida solo podía existir en agua. Pero con el tiempo se publicaron estudios que sugerían la posibilidad de vida en otros solventes (diferentes al agua) presentes en exoplanetas. Ahora, nuestro trabajo amplía el espectro de búsqueda de vida en otros planetas al aumentar la lista de solventes que tienen la capacidad de albergar biopolímeros que sustenten otros tipos de vida, molecularmente diferentes a los que se encuentran en la biosfera”, detalla con absoluta claridad Ignacio Sánchez, uno de los autores del trabajo e investigador del CONICET en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) de la UBA.

Y continúa: “Nuestra investigación demuestra que otros solventes, como alcoholes, hidrocarburos y compuestos presentes en nubes moleculares que se reparten por el Universo y en planetas extrasolares, también podrían albergar bioquímica y potencialmente vida”.

El CONICET y la vida extraterrestre

Sánchez, Químico y Doctor en Filosofía Natural, trabaja junto a Diego Ferreiro y ambos lideraron el lideran el Laboratorio de Fisiología de Proteínas en el IQUIBICEN y son los principales firmantes del trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

Vida extraterrestre. Los nuevos datos que aporte el telescopio espacial James Webb permitirán estimar la composición atmosférica de muchos planetas extrasolares y determinar si albergan vida.

Junto a Ezequiel A. Galpern, Lic. En Física, analizaron básicamente el comportamiento de biopolímeros (proteínas, ADN, ARN y otras macromoléculas esenciales para la vida) en 54 solventes diferentes. Durante más de 10 años estudiaron la evolución de proteínas terrestres y obtuvieron información clave para la comprensión de mecanismos moleculares asociados a múltiples patologías.

El telescopio espacial James Webb enviará datos que permitan estimar la composición atmosférica de muchos planetas extrasolares. En ellos detectarán solventes distintos al agua, y nosotros mostramos que es teóricamente posible que alberguen vida"

“Desde 2019 formamos parte de un consorcio internacional de investigadores, en parte gracias al financiamiento del Instituto de Astrobiología de la NASA, lo que nos permitió estudiar también potenciales proteínas extraterrestres”, señaló Ferreiro en el CONICET.

En su trabajo comprobaron que no sólo el agua cumple con las condiciones necesarias para el plegado y la evolución de biopolímeros, macromoléculas esenciales para la existencia de vida.

Científicos argentinos. Ezequiel A. Galpern, Ignacio Sánchez y Diego Ferreiro, autores del estudio de CONICET financiado por NASA.

“Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para la búsqueda de vida extraterrestre”, afirma Galpern. Y continúa: “Ahora, las investigaciones astrobiológicas podrán también enfocarse en estudiar planetas con estos solventes lo que expande considerablemente el campo de búsqueda de vida en otros planetas”.

Una científica cree que el descubrimiento de vida extraterrestre podría llegar "dentro de un par de años"

“Encontramos que, junto con el agua, existen muchos solventes (en total 54) cuyo régimen líquido es compatible con el plegamiento y la evolución de los biopolímeros”, agrega Sánchez. Y detalla que el trabajo publicado recientemente en PNAS incluye un ranking de esos 54 solventes en términos de compatibilidad con biopolímeros.

“El plegado espontáneo y la evolución molecular de los biopolímeros son dos aspectos universales que deben concurrir para que exista vida. Estos aspectos están fundamentalmente relacionados con la composición química de los biopolímeros y dependen crucialmente del solvente en el que están inmersos”, explica Diego Ferreiro.

“La biología, sobre la que se sustenta la vida, se basa en la bioquímica y la bioquímica, tal como la conocemos, requiere biopolímeros que se desenvuelven en solventes. Nuestro estudio mostró cómo, a partir de las características físicas de los solventes, se pueden explorar los límites a la existencia de biopolímeros”, añade Ferreiro.

“La identificación de la existencia de agua líquida es una de las señales más importantes que los astrobiólogos buscan para describir sitios de potencial interés donde encontrar vida. Gracias a los nuevos medios de observación como el telescopio espacial James Webb, pronto tendremos más datos que permitan estimar la composición atmosférica de muchos planetas extrasolares. En éstos se detectarán solventes distintos al agua, y nosotros mostramos que es teóricamente posible que alberguen vida molecularmente distinta a la nuestra”, concluye Ferreiro con inocultable orgullos.

MM