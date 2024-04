Según la científica Lisa Kaltenegger, reconocida astrofísica y líder del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell, el descubrimiento de vida extraterrestre es inminente gracias al telescopio espacial James Webb. En ese sentido, la profesional indicó que "podría ser dentro de un par de años", poniendo como una fecha estimativa los próximos 5 o 10 años.

Kaltenegger, pionera en el área de la búsqueda de vida extraterrestre, es renombrada por su habilidad para detectar "bioseñales" o signos vitales, tales como el metano o la presencia de oxígenos en las atmósferas de exoplanetas distantes. Dichas señales sugieren procesos biológicos que podrían ser similares a los de la Tierra, por lo que plantean la posibilidad de existencia de otras formas de vida en el cosmos.

Cadáveres de "alienígenas" peruanos: aseguran que contienen "huevos de reproducción" extraterrestres

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para la astrofísica, uno de los lugares clave para detectar vida extraterrestre son los planetas alrededor de Trappist-1, una estrella enana roja ubicada a 40 años luz de la Tierra que se presume contiene agua y potencialmente vida. Este sistema, que fue descubierto en 2017, cuenta con varios planetas en la "zona habitable", capaces de sostener agua líquida y, posiblemente, formas de vida.

En diálogo con el diario británico The Telegraph, Kaltenegger destacó el uso avanzado del telescopio James Webb, un instrumento que permite a los expertos analizar con gran precisión la composición atmosférica de planetas lejanos. Al respecto, la profesional indicó que la ciencia se encuentra en "una era dorada de exploración, con miles de mundos al alcance que ahora podemos investigar".

Lisa Kaltenegger se mostró optimista respecto al hallazgo de vida extraterrestre en los planetas alrededor de Trappist-1. (Foto: Lisa Kaltenegger/Kevin Trageser)

En esa línea, aseguró que "el telescopio espacial James Webb está observando estos planetas ahora mismo", adelantando un panorama optimista en la búsqueda de vida extraterrestre. "Tenemos la oportunidad de detectar los gases en estos mundos. Y de averiguar si hay biofirmas en ellos en los próximos, digamos, cinco a diez años", añadió.

Si bien reconoció que el proceso requiere tiempo debido a las interferencias lumínicas de la estrella, la astrofísica mantuvo firme la creencia de un hallazgo sin antecedentes. "Si la vida está en todas partes, puede estar en ese sistema", argumentó. Además, indicó que si se tuviera "suerte", ese descubrimiento "podría ser dentro de un par de años". "Puede que necesitemos examinar 100 sistemas antes de encontrar vida, o quizás 1,000. Pero también podría ser que solo necesitemos observar uno", precisó.

Turismo intergaláctico: una ciudad de Estados Unidos invitó a los aliens para que visiten la Tierra

Al respecto, declaró que espera "absolutamente" encontrar lo que busca a lo largo de su vida, a la par que destacó la incorporación de la inteligencia artificial a su campo, que podría ayudar, por ejemplo, en el reconocimiento de patrones. Sumado a esto, mencionó el desarrollo del Observatorio de Mundos Habitables, un nuevo telescopio espacial.

"Creo que la ciencia es una hermosa red de ideas que se extiende a través del tiempo. Incluso si no podemos encontrarlo en mi vida, las ideas que reunimos, las cosas que ponemos en marcha son los peldaños que permitirán a las próximas generaciones hacerlo", concluyó.

El rechazo a los supuestos avistamientos y teorías sobre OVNIs

Sobre los rumores y supuestos avistamientos de alienígenas, la experta desestimó las teorías populares, remarcando la necesidad de seguir un enfoque científico riguroso. En ese sentido, criticó las declaraciones de David Grusch, exoficial de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, quien afirmó haber encontrado evidencia de un programa gubernamental secreto para recuperar ovnis.

Al respecto, Kaltenegger señaló que su libro Alien Earths: Planet Hunting in the Cosmos (en español, Tierras extraterrestres: a la caza de planetas en el cosmos) fue escrito con el objetivo de fomentar un escepticismo saludable entre el público. "Cuando veo eso [testimonios], sinceramente lo que pienso es: 'Oh Dios, ojalá fuera verdad'. Sería mucho más fácil si tuviéramos extraterrestres viniendo aquí. Porque la búsqueda de la composición química, y del gas como biofirma, es difícil, incluso con los telescopios más grandes que tenemos", aseguró.