Papa León XIV: cuándo comenzarán los cortes y cuáles serán las calles afectadas en la Ciudad de Buenos Aires

La histórica visita apostólica del papa León XIV a la Argentina genera una enorme expectativa de fe y devoción, pero también plantea un desafiante reto logístico para la Ciudad de Buenos Aires. En este marco de numerosas actividades que tendrán lugar entre el domingo 8 y 11 de noviembre, la Secretaría de Transporte del gobierno porteño puso en marcha un exhaustivo plan de movilidad y cortes de calles que ya comenzó a alterar el ritmo de circulación diario.

El despliegue del operativo inició oficialmente el sábado 24 de octubre con las primeras tareas de montaje de infraestructura, escenarios y vallados en el barrio de Palermo.

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El cronograma oficial dispuesto por el Gobierno de la Ciudad se divide en tres fases clave:

-Fase 1 (Del sábado 24 de octubre al martes 3 de noviembre): Se aplican restricciones parciales en la Avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre Avenida Colombia y Avenida Sarmiento. Durante este periodo se mantienen únicamente dos carriles habilitados por mano mientras avanza el armado de estructuras en el entorno del Monumento a los Españoles.

-Fase 2 (Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre): Comienza el esquema más estricto con cortes totales y progresivos en la Avenida del Libertador, desde la avenida Olleros hasta la calle Ugarteche

-Fase 3 (Del 8 al 11 de noviembre - Eventos centrales): Coincidiendo con la presencia del papa León XIV en CABA, se sumarán cierres de arterias secundarias y perímetros de máxima seguridad alrededor de la Plaza San Martín, Casa Rosada y la Cárcel de Devoto.

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Cronograma oficial de circulación restringida del Gobierno de la Ciuda de Buenos Aires

Las interrupciones al tránsito se extenderán de manera paulatina hasta el sábado 14 de noviembre, cuando concluyan las tareas de desmonte posterior a la partida del Santo Padre hacia el país vecino de Perú.

El secretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Krantzer, remarcó que “el despliegue por la llegada del papa León XIV requiere una planificación de meses y la máxima flexibilidad de circulación que nos sea posible. La prioridad es garantizar la seguridad de los eventos masivos y del Santo Padre, sin neutralizar por completo la movilidad del área metropolitana”.

Para los automovilistas y usuarios del transporte público que circulan por la zona norte de la capital de la República Argentina, conocer el cronograma detallado resultará indispensable para planificar los recorridos diarios y evitar congestiones severas.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires precisaron a los residentes de la Capital Federal que podrán consultar los cortes operativos en tiempo real a través de las plataformas oficiales del Poder Ejecutivo porteño.

Visita del papa León XIV

Mapa de arterias cortadas y zonas de alto impacto

El corredor norte porteño registrará las principales afectaciones. Los sectores con mayor restricción vehicular corresponden a los siguientes puntos:

- Avenida del Libertador: Cortada o con calzada reducida entre Avenida Colombia, Sarmiento, Ugarteche y Olleros.

- Monumento a los Españoles y Parque Tres de Febrero: Bloqueos totales en arterias internas y accesos a las avenidas Dorrego, Sarmiento y Colombia por concentración masiva de fieles y escenarios.

- Microcentro y Retiro (8 de noviembre): Restricciones de tránsito en inmediaciones de la Plaza San Martín y accesos a la Casa Rosada durante los encuentros institucionales de la primera jornada

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Desde la estructura institucional dependiente del Ministerio de Infraestructura de CABA, las autoridades subrayaron la importancia de recurrir al transporte público, especialmente a la Línea D del subte, que ampliará sus frecuencias durante los días de mayor concurrencia en la zona de Palermo.

PM/ML