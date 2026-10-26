Papa León XIV en Córdoba: misa en FAdeA a las 10 y papamóvil por el centro

El Papa León XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre alrededor de las 8.30. Presidirá la misa en el predio de FAdeA poco antes de las 10, recorrerá el centro en papamóvil y saludará desde el balcón del Arzobispado. Después participará de un encuentro ecuménico en la Catedral y dejará la provincia cerca de las 17.

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El cronograma se presentó este lunes, a 15 días de la visita, ante periodistas reunidos en el propio predio de FAdeA a cargo del intendente de la capital, Daniel Passerini y Miguel Siciliano, el ministro de Vinculación del gobierno de Córdoba. Ambos funcionarios anunciaron que mañana se habilita la página elpapaencordoba.com.ar para responder todas las consultas de los visitantes.

Se remarcó en todo momento que se traba del evento más grande de peregrinos en la historia de la ciudad. Ese día se producirán cuatro momentos del pontífice en la ciudad: la misa, el recorrido del Papamóvil, el Arzobispado y la reunión en la Catedral.

El recorrido, hora por hora

Tras aterrizar, el Papa viajará en “cápsula cerrada” hacia FAdeA, adonde llegará un poco antes de las 10. Antes de la misa recorrerá en papamóvil algunos cuadrantes marcados en rojo en el plano, para saludar a los fieles.

La misa terminaría poco antes de las 12. Luego el Papa se trasladará, también en cápsula cerrada, por el nudo vial Tropezón y la avenida Colón hacia el centro.

A la altura de la Jefatura de Policía -en Colón y Santa Fe- sobre la calle y no dentro del edificio, pasará al papamóvil. Fue un pedido del Vaticano. Seguirá por General Paz e Irigoyen hasta el Arzobispado.

Allí saludará desde el balcón. Sobre calle Irigoyen, desde Trejo hacia la Plaza España, se montó un dispositivo para esperar a unas 200.000 personas, con pantallas y sonido.

Hacia las 15 saldrá rumbo a la Catedral, adonde llegará cerca de las 15.10. En las escalinatas y la puerta del Cabildo participarán entre 3.000 y 4.000 personas de la Iglesia.

Luego volverá al aeropuerto por General Paz, Colón y Tropezón, para dejar la provincia hacia las 17.

FAdeA: un predio con 58 parcelas

El sector de FAdeA ocupa 90 hectáreas. A 17 hectáreas está el Papa Fest, detrás del Hospital Municipal, sobre la Ruta 20. Los ingresos serán por zona norte y zona sur.

El predio se divide en 58 parcelas de 100 por 100 metros. Cada una tiene capacidad para entre 12.000 y 14.000 personas. Las calles entre parcelas servirán para evacuación y corredor sanitario, y algunas, para el paso del papamóvil.

Cada cuadrante tendrá pantallas, sonido, cámaras de seguridad y personal médico, de bomberos, de Defensa Civil y de policía. Todo será monitoreado por el Centro Operativo Unificado, con fuerzas locales y nacionales y supervisión del Vaticano.

En salud habrá cuatro hospitales, contando el del Papa Fest. Passerini informó que 1.100 personas trabajarán en dos turnos: uno desde que abra el predio el lunes y otro de relevo desde las 6 del martes.

La organización funciona con 11 mesas, 10 oficiales y una "extra" que son los "periodistas y comunicadores". Las diez primeras abarcan ingresos, estacionamiento, contingencias, salud, protocolo, traslados, Arzobispado y Catedral, ornamentación de la ciudad y peregrinos. Passerini sumó una más: los medios de comunicación, “es fundamental para que todo este dispositivo funcione”, dijo.

Transporte y estacionamiento

El transporte urbano será “gratuito en toda la ciudad” el lunes 9 y el martes 10, con frecuencias de domingo por los feriados. Habrá 150 colectivos especiales desde Zona Sur y 150 desde Zona Norte.

Otros 80 unirán FAdeA con la Catedral para quienes participen del encuentro ecuménico. Además, 30 saldrán del Estadio Kempes, punto de concentración de voluntarios y equipos de salud.

La movilidad especial funcionará desde las 17 del lunes hasta las 6 del martes. Ese será también el tope para ingresar al predio, y la Circunvalación se cortará de forma definitiva a esa hora.

Los colectivos estacionarán sobre Circunvalación, con tramos que se irán sumando según la demanda. Habrá cartelería desde el ingreso a la ciudad, y Waze y Google Maps actualizarán en línea los lugares que se llenen. En el operativo participan Caminos de la Sierra, Policía Caminera y Policía Municipal. Los playones de estacionamiento quedaron a cargo de Gabriel Martín.

Passerini advirtió que el estacionamiento no alcanzará para toda la demanda. Remarcó que “esta es una peregrinación” y que “la gente que va a venir tiene que saber que va a tener que caminar muchos metros”.

Información y prensa

Desde este martes funcionará la web “El Papa en Córdoba”, con información interactiva. Habrá además un canal especial para personas con discapacidad, que se organiza junto a las instituciones que las agrupan.

Dentro del predio habrá un sector para la prensa, ubicado a cierta distancia del altar central. Passerini aclaró que “adentro del predio no se va a poder circular”.

El sábado hubo una reunión de trabajo en FAdeA con el Ministerio de Defensa, la ministra de Seguridad de la Nación Monteoliva, el cardenal Ángel Rossi, el padre Juan y el ministro Juan Pablo Quinteros. Con la web en marcha y las acreditaciones por definirse, la organización irá ajustando detalles hasta el 10 de noviembre.