Causa Márquez y Asociados: ya son 13 los detenidos tras cuatro nuevas prisiones preventivas

La Fiscalía de Distrito I, Turno 1.º, de la ciudad de Córdoba, a cargo del fiscal Enrique Gavier, dispuso la prisión preventiva de cuatro nuevos imputados en la causa por las presuntas maniobras de la firma MRQZPABAR Desarrollos S.A., conocida como “Márquez y Asociados”. Con esta resolución, dictada el 23 de octubre de 2026, suman trece los imputados con preventiva, todos detenidos.

La medida alcanza a Florencia Gisel Páez, Laura Nicolina Stancov e Inés María Gutiérrez Lascano, señaladas como presuntas integrantes de la asociación ilícita. También a Fabio Javier Altamirano, a quien se le atribuye el rol de “presunto jefe intermedio de esa organización”, según la hipótesis fiscal.

Una de las detenidas cumple en su domicilio

Páez cumplirá la preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria, por razones humanitarias vinculadas a su situación personal y a la de su hija. Las otras tres personas están alojadas en establecimientos penitenciarios.

La causa se tramita bajo la carátula “Acevedo, Matías Ariel y otros”, con el número de expediente SAC 13020791.

Causa Márquez y Asociados: la Justicia detuvo a tres mujeres más por integrar la presunta asociación ilícita

El comunicado de la Fiscalía fundamenta la decisión en la gravedad de los hechos investigados y en la eventual pena que podría corresponder. Agrega que existen riesgos procesales que podrían comprometer la investigación.

Entre ellos, la Fiscalía menciona “la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la actividad probatoria”. Incluye la eventual influencia sobre testigos y sobre otras medidas de prueba pendientes.

Según la hipótesis fiscal, la presunta asociación ilícita habría operado desde aproximadamente 2014. Habría utilizado la estructura comercial de Márquez y Asociados para llevar adelante “múltiples maniobras presuntamente defraudatorias vinculadas con la contratación de planes de vivienda”.

La pesquisa analiza la actuación de distintas personas y los roles que habrían tenido dentro de la estructura. También las maniobras que habrían perjudicado a quienes contrataron con la firma.

Cómo se llegó a los 13 detenidos

El comunicado detalla tres tandas de prisiones preventivas previas a la última resolución:

13 de agosto de 2025: Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, Lucas Alberto Márquez, José Matías Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo. La Cámara de Acusación confirmó las medidas el 15 de abril de 2026, mediante el Auto n.º 147.

Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, Lucas Alberto Márquez, José Matías Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo. La Cámara de Acusación confirmó las medidas el 15 de abril de 2026, mediante el Auto n.º 147. 12 de mayo de 2026: Fabio Ferrari y Gerardo Wenetz. Las medidas fueron confirmadas el 2 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Control y Faltas n.º 7, mediante el Auto Interlocutorio n.º 243.

Fabio Ferrari y Gerardo Wenetz. Las medidas fueron confirmadas el 2 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Control y Faltas n.º 7, mediante el Auto Interlocutorio n.º 243. 23 de octubre de 2026: Páez, Stancov, Gutiérrez Lascano y Altamirano.

La Fiscalía informó que la investigación continúa para determinar la intervención que habría correspondido a cada imputado y reunir los elementos probatorios necesarios para el avance del proceso.