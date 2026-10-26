Tangir: Milei se jugó un pleno en Brasil a pedido de Trump y perdió

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil abrió una nueva etapa política en la región y plantea interrogantes sobre el vínculo con la Argentina. El analista Santiago Tangir destacó el peso de la movilización popular, el uso de las redes sociales durante la campaña y los desafíos que enfrentará el presidente electo ante un Congreso con fuerte presencia de sectores de derecha.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el director del Centro de Estudios y Cooperación Argentina-Brasil (SECAP) también cuestionó la postura de Javier Milei frente a Lula y remarcó la importancia de la integración económica entre ambos países, especialmente para la industria automotriz cordobesa.

Tangir describió el clima que encontró en San Pablo durante los días posteriores a la elección y destacó la presencia de simpatizantes de Lula en las calles. "Impresionante, nunca ha visto el nivel de movilización que se vio acá", expresó.

El analista puso el foco en una de las principales concentraciones populares de la campaña y sostuvo: "la movilización del sábado fue la más grande de la historia de Brasil en la avenida Paulista". También explicó que recorrió distintos barrios y participó de reuniones y actividades durante cuatro días, sin observar una presencia visible de adhesiones a Jair Bolsonaro.

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Para Tangir, el resultado respondió a una combinación "de muchos factores", explicó, antes de destacar el peso de la movilización callejera y de las estrategias digitales que impulsó el espacio de Lula. En ese marco, mencionó el grupo de WhatsApp denominado Ejército de Lula, creado por el diputado nacional André Janones, de Minas Gerais. Según estimó el grupo alcanzaba "los 11 millones de personas y tuvo un papel importante en la comunicación política durante la campaña".

Tangir también cuestionó el funcionamiento de las plataformas digitales. "Lo que han hecho en términos de redes sociales es también histórico", sostuvo. Además, denunció restricciones al alcance de contenidos favorables al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT). Como ejemplo, afirmó que "Flávio Bolsonaro tenía más alcance en Instagram pese a contar con menos seguidores".

El entrevistado también destacó el aumento de la participación electoral. Según indicó, "Lula recibió 10 millones de votos más entre la primera vuelta y el balotaje", un crecimiento que vinculó con la movilización y con el rechazo de parte del electorado a la continuidad del bolsonarismo.

El Congreso, el principal desafío del nuevo gobierno

Tangir advirtió que Lula deberá gobernar con un Congreso en el que los sectores de derecha tienen una presencia importante. "Va a ser muy difícil, va a ser un gobierno que va a tener mucho bloqueo del congreso de un sector", sostuvo. En particular, señaló el peso del Senado, donde la oposición podría reunir, junto con sus aliados, una mayoría cercana a los dos tercios.

Para Tangir, "el principal elemento que tiene el gobierno hoy de capital es la movilización popular". En ese escenario, consideró que un eventual indulto a Jair Bolsonaro sería una decisión compleja, ya que, según explicó, el conflicto político en Brasil va más allá de una causa de corrupción: "Es una causa de un golpe de Estado", sostuvo. En ese contexto, sostuvo que las tensiones entre el lulismo y el bolsonarismo siguen siendo profundas. De todos modos, señaló que "el congreso puede avanzar con una amnistía", indicó,.

Qué significa el triunfo de Lula para la Argentina

Al analizar las consecuencias regionales de la elección, Tangir planteó que Brasil ocupa un lugar central en la capacidad de los países sudamericanos para definir sus propias políticas. "Brasil era el último bastión para poder construir un proyecto", sostuvo.

El entrevistado consideró que el resultado representa un revés para Javier Milei, quien había manifestado su apoyo al espacio político de Bolsonaro. También cuestionó la participación del presidente argentino en un acto partidario en Brasil y sus declaraciones contra Lula. "Milei como siempre se jugó un pleno por la línea de lo que le manda su jefe político y perdió", afirmó.

Tangir vinculó ese escenario con la relevancia comercial de Brasil para la economía argentina. "Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, es la mitad del territorio del PBI y de la población de Sudamérica", remarcó.

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El director del SECAP destacó que la relación económica entre los países no se limita al intercambio de productos, sino que también incluye cadenas productivas integradas en distintos sectores industriales. "El nivel de imbricación que tienen las cadenas productivas en un montón de industrias, por ejemplo la industria automotriz, con Brasil es enorme", explicó durante la entrevista.

Para Tangir, la dimensión del vínculo bilateral exige considerar tanto las diferencias políticas como los intereses económicos compartidos. Brasil, sostuvo, representa una pieza central para la industria argentina y para cualquier estrategia de inserción internacional que busque fortalecer los vínculos regionales.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.