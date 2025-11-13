El jueves 13 de noviembre se espera una jornada principalmente soleada con cielos mayormente despejados y un ascenso de las temperaturas en el centro del país, afectando a la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, donde las máximas estarán alrededor de los 26 a 28 °C, con mínimas cercanas a los 15‑16 °C.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el jueves 13 de noviembre se espera un día con cielo mayormente despejado, temperaturas mínimas alrededor de 14 °C y máximas que podrían alcanzar los 28 °C. A la par, los vientos serán leves, provenientes del sector noreste, y no se prevén lluvias ni tormentas.

El Sol desató la llamarada más potente de 2025 y produjo apagones de radio en Europa

Será una jornada cálida con un alto índice de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición solar. Esto favorecerá actividades al aire libre tanto en la ciudad como en los alrededores.

Asimismo, en la provincia de Buenos Aires (PBA) las condiciones meteorológicas serán similares, con cielos despejados o nublados y temperaturas en un rango comparable, oscilando también entre 14 °C y 28 °C. En esta línea, los vientos leves del noreste mantendrán una sensación térmica agradable, y no se esperan precipitaciones.

Temperatura jueves 13 de noviembre

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, se esperan condiciones de inestabilidad con alertas amarillas por posibles tormentas en provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Así, las temperaturas máximas serán elevadas, superando los 30 °C en varias zonas del NEA, lo que generará un ambiente caluroso y húmedo, ideal para mantenerse atento a las condiciones climáticas cambiantes.

Alerta amarilla jueves 13 de noviembre

Simultáneamente, en la región de Cuyo, particularmente en Mendoza, el día presentará un ascenso de la temperatura con máximas que podrían alcanzar los 31 °C. Aún así, por la noche existe probabilidad de tormentas aisladas, por lo que se recomienda precaución ante posibles cambios repentinos en el clima.

También, la región patagónica disfrutará de un clima más estable y tranquilo, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre frescas y templadas, con mínimas que se ubicarán alrededor de los 8 a 14 °C y máximas que alcanzarán entre 17 y 27 °C, dependiendo de la zona específica.

Por ejemplo, en Río Gallegos se pronostican temperaturas de 8 °C mínima y 17 °C máxima, con vientos fuertes y probabilidad de lluvias aisladas en la noche. No se esperan precipitaciones significativas en esta zona, manteniendo un ambiente agradable para la mayoría de sus localidades.