Campos anegados en la provincia de Buenos Aires: “Esta situación ha tenido continuidad y sin duda se ha agravado”

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, pasó por Canal E y explicó el alcance de las medidas implementadas por la provincia para asistir a los productores afectados por las inundaciones en el centro de Buenos Aires.

Javier Rodríguez señaló que, “fundamentalmente abordamos la ayuda, la asistencia que venimos dando desde la provincia ante esta situación que en los últimos meses ha tenido continuidad y que sin duda se ha agravado”.

Inundaciones y un problema que viene de hace meses

Según explicó, “tenemos una situación de inundación, de anegamiento en el centro de la provincia de Buenos Aires, que arrancó ya hace varios meses, más de seis meses, que nosotros declaramos en emergencia agropecuaria desde el 1 de marzo de este año”.

Rodríguez destacó que, “con las fuertes lluvias que ocurrieron en agosto, septiembre y hasta la actualidad, la situación se ha complicado, se ha complejizado más”. En ese marco, recordó que, “con los distintos beneficios impositivos, creamos y destinamos un fondo especial de unos 2.000 millones de pesos para la mejora de caminos rurales”.

El apoyo del Gobierno

Asimismo, celebró que, “a partir de las últimas declaraciones y anuncios del Gobierno Nacional, el Gobierno se sumó a estas mesas de trabajo que ya veníamos teniendo con cada uno de los municipios”.

Para el entrevistado, “era fundamental no sólo la asistencia, sino también la articulación, el trabajo en el territorio”, algo que ya venían implementando en distritos como 9 de Julio, con la participación de hidráulica, vialidad, municipios y productores.

“Esto es algo que nosotros ya veníamos pidiendo, porque ante esta situación de emergencia, en algunos casos ya teníamos algunas declaraciones homologadas a nivel nacional”, sostuvo.