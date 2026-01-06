El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes 6 de enero se espera una jornada marcada por la inestabilidad climática en diversas regiones del país. Mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires se registrará un ascenso de la temperatura con nubosidad variable, se han emitido alertas amarillas por tormentas que afectarán gran parte de la provincia de Buenos Aires y sectores de la región pampeana.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 6 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el organismo oficial anticipa una temperatura mínima de 21°C y una máxima que trepará hasta los 31°C. Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, incrementándose la nubosidad hacia la tarde. No se descartan ráfagas de viento provenientes del sector norte que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora antes del cambio en las condiciones.

Clima martes 6 de enero

Para la Provincia de Buenos Aires, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que iniciará por la tarde. "Estas tormentas estarán acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h". Se prevé una caída de agua acumulada de entre 15 y 30 milímetros.

Las temperaturas en ciudades como Mar del Plata rondarán entre los 16°C y los 31°C, con una baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región de la Patagonia, se espera un alivio térmico tras el ingreso de un frente frío que afectó los primeros días del año. En el norte del país, provincias como Formosa y Chaco mantendrán registros elevados cercanos a los 38°C durante la tarde.

Alerta por riesgo extremo de incendios en gran parte del país

Por otro lado, la provincia de La Pampa también se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas severas durante este martes. El fenómeno afectará principalmente el centro y este provincial, con ráfagas intensas y posible caída de granizo. En la región de Cuyo, específicamente en Mendoza y San Juan, el cielo permanecerá parcialmente nublado con máximas que superarán los 35°C, manteniendo condiciones de calor extremo en áreas urbanas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 7 de enero, la inestabilidad se desplazará hacia el centro y este de Buenos Aires, incluyendo la Capital Federal. Se prevén lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 26°C. El viento rotará al sector sudeste, lo que provocará un descenso gradual de las marcas térmicas y una mejora en las condiciones meteorológicas generales.

Hacia el jueves 8 de enero, se consolidará el descenso de temperatura en el AMBA, con una mínima estimada en 17°C y una máxima de 26°C bajo un cielo parcialmente nublado. El resto de la semana presentará condiciones estables y mayormente despejadas en la zona central del país. Sin embargo, en el extremo norte argentino persistirá el ambiente caluroso y húmedo con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas durante el viernes.