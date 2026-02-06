El viernes 6 de febrero se presenta con condiciones meteorológicas contrastantes en el territorio argentino. Mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires experimenta un alivio en las temperaturas tras jornadas de calor intenso, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por tormentas de variada intensidad para diversas provincias del litoral y el norte, donde se esperan ráfagas y actividad eléctrica.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 6 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y un marcado descenso de la temperatura. Según datos oficiales, la mínima se ubicará en los 18°C mientras que la máxima alcanzará los 28°C. El viento soplará de forma leve desde el sector sur, aportando una masa de aire más seca que reducirá la sensación de humedad ambiente.

Clima viernes 6 de febrero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el tiempo se mantendrá estable con nubosidad variable. En zonas costeras como Mar del Plata, se espera una máxima de 26°C con vientos rotando al este. No se prevén precipitaciones significativas para la región central bonaerense durante el día, consolidando una tendencia de mejora gradual en las condiciones climáticas tras la inestabilidad registrada a mitad de la semana laboral.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Jujuy. Según el organismo, "se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes". Estos fenómenos estarán acompañados por ráfagas intensas de hasta 80 km/h, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de hasta 60 mm.

En la región patagónica, el clima se presenta más riguroso en cuanto a los vientos. En Río Gallegos, Santa Cruz, las ráfagas del sudoeste podrían alcanzar los 78 km/h durante la tarde, con una temperatura máxima estimada en 21°C. Por el contrario, en el extremo norte del país, las temperaturas continuarán elevadas antes del ingreso del frente de tormentas, manteniendo condiciones de humedad alta y cielos mayormente cubiertos.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el fin de semana, se proyecta un ascenso paulatino de las marcas térmicas en gran parte del país. El sábado 7 de febrero, la Capital Federal tendrá un cielo despejado con una mínima de 18°C y una máxima de 31°C. En el litoral, las condiciones de inestabilidad comenzarán a ceder, dando paso a una atmósfera más estable pero calurosa, con vientos predominantes del sector este y noreste.

El domingo 8 de febrero se consolidará el buen tiempo en la región central, con marcas que oscilarán entre los 19°C y 31°C en CABA. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que a partir del lunes 9 de febrero se iniciará un proceso de ascenso térmico más pronunciado. Para el martes 10, se esperan máximas de hasta 34°C en el AMBA, lo que podría derivar en nuevas advertencias por calor.