Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se pronostica este jueves 12 de febrero un índice UV máximo de 8, alcanzando niveles considerados "muy altos". Se recomienda evitar la exposición solar prolongada durante el mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte niveles "extremos" (superiores a 11) en el norte y la región de Cuyo. En la Patagonia, los valores oscilarán entre "moderados" y "muy altos" según la nubosidad.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el índice UV es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre. Se expresa como un valor numérico superior a cero: cuanto más alto es el índice, mayor es la probabilidad de que la exposición al sol provoque lesiones cutáneas y oculares, y menor es el tiempo necesario para que se produzca el daño.

Rayos UV

Es fundamental conocerlo porque permite a la población tomar decisiones informadas para protegerse. Los niveles se categorizan en una escala que va desde bajo (1-2) hasta extremo (11 o más). A partir de un nivel 3, ya es necesario implementar medidas de protección, ya que el daño por radiación es acumulativo y afecta a largo plazo la estructura celular de la piel.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación UV, de acuerdo con la OPS, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cánceres de piel, como el carcinoma y el melanoma. Además, estos rayos pueden causar daños inmediatos como quemaduras solares dolorosas y efectos crónicos como el envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento), caracterizado por la pérdida de elasticidad y la aparición de manchas.

Más allá de la piel, la salud ocular también corre peligro. Los rayos UV pueden provocar afecciones agudas como la fotoqueratitis y contribuir al desarrollo de cataratas, que son una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. Por estos motivos, la protección no debe considerarse una opción estética, sino una medida de salud pública esencial durante todo el año.

Para minimizar estos riesgos, la OMS recomienda limitar el tiempo de exposición al sol durante las horas centrales del día, generalmente entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación es más intensa. Siempre que sea posible, se debe buscar la sombra y recordar que incluso en días nublados hasta el 80% de la radiación UV puede atravesar las nubes y afectar la piel.

Asimismo, es imprescindible el uso de barreras físicas y químicas: vestir ropa de trama cerrada, utilizar sombreros de ala ancha que protejan rostro y cuello, y anteojos de sol con filtro UV certificado. La aplicación de protector solar de amplio espectro (con un FPS de al menos 30) debe ser generosa y renovarse cada dos horas, o con mayor frecuencia después de nadar o sudar.