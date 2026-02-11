Este miércoles 11 de febrero de 2026 Argentina atraviesa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes en diversas regiones. Mientras que en la zona central se espera un descenso de la temperatura por el ingreso de un frente frío, el norte del país continúa bajo condiciones de calor extremo y elevada radiación ultravioleta.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 11 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé una jornada con nubosidad en aumento y un descenso de la temperatura respecto a días previos. La mínima se ubicará en los 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las primeras tormentas ingresarán a Buenos Aires este miércoles 11 de febrero por la tarde.

Alerta por radiación extrema en gran parte del país: el índice UV alcanzará niveles peligrosos para la salud este miércoles

Clima miércoles 11 de febrero

Hacia el interior de la Provincia de Buenos Aires, el panorama es similar, con vientos del sudoeste que favorecerán el alivio térmico. En localidades como Tandil, se esperan ráfagas de viento y una probabilidad de lluvia de entre el 40% y 70% durante la noche. Los especialistas recomiendan a los ciudadanos del AMBA mantenerse informados ante la vigencia de alertas amarillas por tormentas que podrían incluir abundante caída de agua.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto del país, la inestabilidad predomina en la región central y el norte. En Córdoba, la temperatura máxima descenderá a 25°C bajo un cielo mayormente nublado y ráfagas del sector sur. Por su parte, la región del noreste Argentino mantiene temperaturas críticas. En Posadas, Misiones, rige una advertencia por ola de calor con máximas de 36°C y un índice de radiación UV calificado como extremo para la tarde.

Asimismo, provincias como San Luis y Tucumán enfrentan alertas meteorológicas por vientos intensos y tormentas. El organismo oficial advirtió sobre fenómenos con capacidad de daño en los departamentos del norte cordobés y áreas de San Luis, donde las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h. En el NOA, las tormentas estarán acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

La Rioja, Mendoza, San Juan, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut están cubiertas por una alerta amarilla por viento. Además, la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut también tienen alerta por lluvias, al igual que toda Tierra del Fuego y la zona de Río Gallegos en Santa Cruz.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para los días subsiguientes, se consolidará el descenso térmico en la franja central del territorio. El jueves 12 de febrero, la Ciudad de Buenos Aires presentará una mínima de 21°C y una máxima de 27°C con cielo parcialmente nublado. El viernes 13, las marcas térmicas oscilarán entre los 19°C y 27°C, manteniendo la tendencia de temperaturas más agradables tras el paso del frente frío por la región del Conurbano.

En el pronóstico extendido para el fin de semana, el sábado 14 y domingo 15 de febrero se esperan máximas que no superarán los 28°C en el centro del país. Sin embargo, en el litoral y el norte, las condiciones de inestabilidad podrían persistir con chaparrones aislados. Las autoridades meteorológicas sugieren monitorear las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, dado que el verano 2026 se caracteriza por cambios bruscos de temperatura.