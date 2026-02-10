El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA que enviará astronautas a la Luna en mas de 50 años, tras el cierre del programa Apollo. El día del lanzamiento, programado para marzo, cada elemento de la nave Orion estará listo, incluido el sistema de aborto de lanzamiento (LAS).

Este sistema de escape es una esbelta torre montada sobre el módulo de tripulación, lista para proporcionar a los cuatro tripulantes una salida rápida y controlada si la misión lo requiere. Si se solicita, puede responder en milisegundos, separando la nave espacial de su cohete, con una trayectoria segura hacia la Tierra.

Encuentran restos fósiles que reescriben los orígenes del Homo sapiens

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El LAS de 13,4 metros de altura utiliza una secuencia de tres motores de cohete sólido para llevar la nave a la Luna. En primer lugar está el motor de aborto, proporcionado para provocar un tirón rápido y poderoso que separa el módulo de Orion de su módulo de servicio.

Luego, se encuentra el motor de control de actitud (ACM), que dirige el módulo de la tripulación hacia una trayectoria de vuelo controlada, lejos de posibles riesgos. Finalmente, el motor de lanzamiento descarta el LAS, una vez que Orion está en una posición segura.

El recorrido del Launch Abort System

El LAS de Orion es una configuración de "tracción", con su motor de aborto ubicado encima de la zona de los cuatro astronautas. Este diseño ofrece ventajas claves: mejora la seguridad y simplifica la separación, es aerodinámicamente estable para un mejor control durante fases críticas y se desecha para reducir el peso.

La construcción del sistema de aborto es un esfuerzo colaborativo entre diversas empresas e instalaciones. La prueba Pad Abort-1 de 2010 demostró su capacidad para alejar con seguridad a Orión de la plataforma de lanzamiento, mientras que en 2019, la prueba Ascent Abort-2 validó el rendimiento del sistema durante las condiciones de vuelo más intensas.

La NASA presentó a su nueva supercomputadora diseñada para apoyar a sus futuras misiones espaciales

El diseño de LAS de Orion es del tipo "tirador", a diferencia de sistemas que empujan desde abajo. Esto ofrece una ventaja como mayor estabilidad aerodinámica durante fases de peligro.

En caso de éxito, el sistema será descartado después de que la cápsula haya superado la fase más dinámica del lanzamiento y se encuentre en condiciones de continuar su trayectoria hacia la Luna.