El satélite ATENEA y la participación internacional en la histórica misión Artemis II

La NASA enviará la misión Artemis II, con una tripulación que volará alrededor de la Luna y funcionará como antesala del objetivo mayor: Artemis III, que planea el descenso humano a la superficie lunar. Argentina será parte mediante el microsatélite ATENEA, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Artemis II será la primera misión en más de cinco años en orbitar la Luna con personas a bordo. Se trata de un vuelo de prueba de aproximadamente diez días y se espera que su lanzamiento sea la primera semana de marzo desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida.

ATENEA es un CubeSat clase 12U, diseñado y construido en Argentina, que viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA. El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento.

El objetivo principal de ATENEA es validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales. Su despliegue se hará a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que lo convierte en un récord para un satélite argentino.

Durante su misión, el microsatélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales ante el ambiente espacial, recopilar datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance para la exploración del espacio profundo.

El despliegue de ATENEA será parte de un grupo de CubeSats internacionales que acompañan la misión Artemis II. La NASA también integró CubeSats de la Agencia Espacial de Alemania (DLR), la Agencia Aeroespacial de Corea del Sur (KASA) y la Agencia Espacial Saudí (SSA), conformando una colaboración científica internacional dentro del mismo vuelo lunar.

La misión Artemis II refleja un nuevo paradigma de cooperación internacional. Desde 2020, 61 países suscribieron los Acuerdos Artemis para aportar recursos, tecnología y personal, con el objetivo de establecer una base permanente cerca del polo sur lunar.