Argentina experimentará este jueves 12 de febrero un marcado descenso de las temperaturas en la región central tras el ingreso de un frente frío. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por tormentas de variada intensidad en el norte del país y por lluvias persistentes en la provincia de Santa Cruz, mientras el AMBA disfrutará de condiciones más frescas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 12 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado hacia la tarde. Las temperaturas en la Capital Federal oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 27°C, consolidando un alivio tras el calor intenso de los días previos, con vientos predominantes del sector este y sureste.

Alerta en Argentina: se esperan niveles "muy altos" y "extremos" de radiación UV con riesgo para la salud

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima jueves 12 de febrero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el clima se mantendrá estable y fresco. En localidades como Azul se esperan marcas térmicas que irán desde los 13°C hasta los 26°C, sin probabilidades de precipitaciones para el resto del día. La humedad promedio en el territorio bonaerense rondará el 51%, con vientos leves provenientes del oeste que rotarán hacia el suroeste durante las últimas horas de la noche.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino se encuentra bajo alerta amarilla. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua. Las provincias afectadas son Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos, donde el alerta incluso se vuelve naranja, por la intensidad de las tormentas.

Patentes diplomáticas, oficiales y especiales: cómo identificarlas y qué significan los colores en Argentina

En la Patagonia, rige una alerta amarilla por lluvias fuertes en toda la costa Santa Cruz, con acumulados de hasta 30 milímetros. En Río Gallegos se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 17°C bajo condiciones de alta humedad y cielo cubierto. En Ushuaia no se descartan nevadas aisladas debido al ingreso de aire polar que afecta el extremo sur del territorio nacional.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El viernes 13 de febrero, el AMBA mantendrá cielo parcialmente nublado con una mínima de 21°C y una máxima de 29°C. Para el fin de semana de Carnaval, se proyecta un sábado despejado con marcas entre 18°C y 26°C, mientras que el domingo volvería el aumento de nubosidad y un ascenso térmico, alcanzando los 28°C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores.

Hacia el lunes 16 y martes 17 de febrero, las temperaturas máximas en el centro del país volverán a superar los 30°C, llegando a picos de 35°C en algunas regiones del norte. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición solar prolongada durante las horas centrales del día, ya que el índice UV se mantendrá en niveles muy altos en gran parte del territorio nacional.