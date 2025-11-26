La Provincia de Formosa se prepara para una jornada de intenso calor este miércoles 26 de noviembre, con una temperatura máxima que alcanzará los 35 °C y una mínima de 19 °C. Se prevé un cielo mayormente despejado o algo nublado, con una humedad alta y una probabilidad de precipitaciones prácticamente nula. Se recomienda a los ciudadanos tomar todas las precauciones necesarias ante estas condiciones de calor extremo.

Cómo estará el clima en Formosa este miércoles 26 de noviembre

El clima en la Provincia de Formosa será predominantemente cálido a caluroso, con la marca térmica ascendiendo rápidamente después del amanecer. Los vientos serán leves y variables, predominando del sector Norte y Noreste. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la sensación térmica podría superar el valor del termómetro.

Clima Formosa miércoles 26 de noviembre

El día transcurrirá sin amenazas de lluvias o tormentas, lo que mantendrá las condiciones de alta humedad en la región. Se espera un alto índice de radiación UV, por lo cual se aconseja evitar la exposición solar prolongada entre las 10 y las 16 horas. La noche traerá un leve alivio, aunque la temperatura se mantendrá elevada para el descanso.

Cómo estará el clima en el resto del país

El panorama climático en el resto de Argentina estará marcado por el calor intenso en la franja central y norte. En la Provincia de Córdoba se esperan máximas de hasta 36 °C, al igual que en la región de Cuyo, como en Mendoza y San Luis, donde rigen alertas por altas temperaturas.

En el Litoral, provincias como Corrientes y Misiones también presentarán temperaturas elevadas, superando los 30 °C. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un clima más templado, con una máxima de 30 °C y cielo despejado. La Patagonia experimentará condiciones más frescas y con probables vientos fuertes.