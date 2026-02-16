Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense este lunes 16 de febrero se pronostica un índice UV de nivel 10, categorizado como "muy alto". Se espera una jornada calurosa con máximas de 29°C y nubosidad escasa que facilitará el impacto solar.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé niveles "extremos" en el Norte y Cuyo, superando el valor 11. En la Patagonia norte y la región central, la radiación se mantendrá en rangos muy altos durante el mediodía.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV es una medida estándar internacional que describe la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador permite cuantificar el riesgo de sufrir lesiones cutáneas y oculares, utilizando una escala que va desde 1 (bajo) hasta 11 o más (extremo). Cuanto más alto es el valor, mayor es la probabilidad de daño en menos tiempo de exposición.

Es fundamental conocer este índice porque la radiación UV es invisible al ojo humano y no está directamente relacionada con la temperatura que percibimos. Un día fresco pero despejado puede presentar niveles de radiación peligrosos. Por ello, la OMS destaca que el monitoreo diario del índice UV ayuda a la población a tomar decisiones informadas sobre cuándo buscar sombra y qué tipo de protección utilizar para prevenir enfermedades a largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioletas tiene efectos nocivos inmediatos y acumulativos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la consecuencia más común a corto plazo son las quemaduras solares, pero el daño celular profundo puede derivar en cáncer de piel, incluyendo el melanoma. Asimismo, la radiación UV debilita el sistema inmunológico y acelera el envejecimiento prematuro de la piel, causando manchas y arrugas.

En cuanto a la salud ocular, la OPS advierte que los rayos UV pueden provocar cataratas, pterigión (crecimiento de tejido en la córnea) y otras afecciones degenerativas que afectan la visión de forma permanente. Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables, ya que sus ojos y piel son más sensibles y el daño solar recibido durante la juventud es un factor determinante para el desarrollo de enfermedades graves en la edad adulta.

Para mitigar estos riesgos, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16, cuando la radiación alcanza su punto máximo. Es esencial el uso de protectores solares de amplio espectro con un FPS de 30 o superior, aplicándolo 20 minutos antes de salir y renovándolo cada dos horas, incluso en días nublados, ya que las nubes no bloquean la totalidad de los rayos UV.

Finalmente, se aconseja complementar la protección con elementos físicos como sombreros de ala ancha que cubran rostro y cuello, anteojos de sol con filtro UV certificado y ropa de trama cerrada. Buscar la sombra de árboles o sombrillas es la medida de prevención más efectiva. Mantenerse hidratado y proteger especialmente a los bebés y niños menores es crucial para transitar las jornadas de alta radiación de manera segura.