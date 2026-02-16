El lunes 16 de febrero se presenta en Argentina con condiciones meteorológicas diversas, marcadas por un ambiente cálido en la región central y alertas por fenómenos intensos en 16 provincias. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires predominará el sol con nubosidad dispersa, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias para el país por tormentas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 16 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 27°C. Según los datos oficiales, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día, pasando de la neblina de la mañana al parcialmente nublado de la noche. La humedad promedio rondará el 64%, con vientos persistentes del sector este que aportarán una brisa moderada en la Capital Federal.

Clima lunes 16 de febrero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, localidades como La Plata registrarán marcas térmicas entre los 20°C y 31°C. En la zona de la Costa Atlántica, ciudades como Mar del Plata y Villa Gesell experimentarán temperaturas máximas de 24°C con visibilidad reducida en las primeras horas. No se esperan precipitaciones significativas para el territorio bonaerense, consolidando un inicio de semana laboral con tiempo estable.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Además, rigue un alerta por lluvia en Santa Cruz.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes 17 de febrero, se espera un ascenso de la temperatura en el área metropolitana, con una mínima de 23°C y una máxima que alcanzará los 30°C. La tendencia al calentamiento se consolidará hacia el miércoles, cuando los registros térmicos en CABA podrían llegar a los 32°C. El cielo continuará con nubosidad variable, pero sin alertas vigentes por lluvias de gran escala en la región central.

Hacia el final de la semana, se prevé el ingreso de un frente que podría generar mayor inestabilidad. El jueves y viernes las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 29°C, con un aumento en la probabilidad de chaparrones aislados. Es fundamental que la población consulte las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios en el sistema de alertas tempranas por calor extremo o tormentas fuertes localizadas.