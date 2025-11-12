Argentina se enfrenta a condiciones climáticas inestables, con alertas por tormentas en varias provincias del centro y litoral, mientras la Patagonia se prepara para fuertes vientos. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) verá un cese en las precipitaciones y un leve descenso de la temperatura máxima, manteniéndose en valores agradables.

Cómo estará el clima en CABA y PBA este miércoles 12 de noviembre

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense se espera una jornada de cielos parcialmente a algo nublados, con las mínimas cerca de los 17 °C y máximas que rondarán los 25 °C. Se descarta la probabilidad de lluvias, en contraste con las inestabilidades de jornadas previas.

Clima miércoles 12 de noviembre

La humedad será moderada y los vientos predominarán del sector suroeste, rotando al sureste. El nivel del índice UV será alto (8), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en horas centrales del día en Capital Federal y alrededores.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una Alerta Amarilla por tormentas para zonas del centro y norte del país, incluyendo gran parte de Córdoba, Santa Fe y Misiones. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo y ráfagas.

Alerta amarilla miércoles 12 de noviembre

En contraste, la Patagonia estará marcada por los vientos fuertes del sector oeste/sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en Neuquén y Río Negro. En el norte, en provincias como Jujuy y Salta, se mantendrán las condiciones estables y temperaturas cálidas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El jueves 13 de noviembre, la estabilidad se afianza en CABA, con mínimas de 16 °C y máximas de 29 °C, bajo un cielo mayormente despejado. Las tormentas se desplazan hacia el noreste, manteniendo la atención en el Litoral y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Para el viernes 14, se espera un leve aumento de las temperaturas en el centro del país, con máximas que podrían alcanzar los 31 °C en el AMBA. Persistirá el tiempo estable, con nubosidad variable, pero sin pronóstico de precipitaciones.