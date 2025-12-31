En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV máximo de 11, lo que representa un nivel "Extremo". Se recomienda evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 16 horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el norte y centro del país enfrentarán niveles extremos de radiación, superiores a 11. En la Patagonia, los valores serán moderados a altos, oscilando entre 6 y 9 puntos según la zona.

Ola de calor extrema en Buenos Aires y alertas por tormentas intensas en el norte del país para Año Nuevo

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta solar que alcanza la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador permite cuantificar el riesgo de sufrir lesiones cutáneas y oculares, utilizando una escala que comienza en 1 y no tiene un límite superior, aunque valores por encima de 11 se consideran extremos.

Rayos UV

Conocer este índice es vital para la salud pública porque permite a la población adaptar su comportamiento y medidas de protección según la intensidad del sol en un momento dado. La medición considera factores como la posición del sol, la capa de ozono y la nubosidad, proporcionando una advertencia clara sobre cuándo la exposición sin protección puede volverse perjudicial para el organismo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada a la radiación UV sin los cuidados adecuados conlleva serios riesgos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los daños inmediatos incluyen quemaduras solares dolorosas, pero los efectos a largo plazo son los más preocupantes: envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento), cataratas y un aumento significativo en el riesgo de padecer tipos de cáncer de piel.

Además de los daños visibles, los rayos UV pueden debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse contra ciertas enfermedades. Estos efectos son acumulativos a lo largo de la vida, lo que significa que la protección desde la infancia es crucial para prevenir patologías crónicas en la edad adulta.

Para protegerse de forma efectiva, la OMS recomienda buscar la sombra durante las horas de mayor intensidad, que generalmente se sitúan entre las 10:00 y las 16:00. Es fundamental el uso de ropa protectora, como sombreros de ala ancha que cubran cara y cuello, y anteojos de sol con filtro UV certificado para resguardar la visión de daños.

Asimismo, se aconseja aplicar generosamente protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) mínimo de 30 en todas las áreas de la piel descubiertas. Esta aplicación debe repetirse cada dos horas o después de nadar, realizar ejercicio físico o secarse con una toalla, incluso si el día se presenta parcialmente nublado, ya que las nubes no bloquean la totalidad de la radiación.