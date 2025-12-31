Argentina despedirá el año 2025 con condiciones meteorológicas extremas que incluyen una intensa ola de calor en la zona central y alertas por tormentas en diversas provincias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores enfrentarán una jornada sofocante con máximas cercanas a los 40 grados. En paralelo, el avance de un frente frío generará inestabilidad hacia la noche en varias regiones del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 31 de diciembre

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera un miércoles de calor agobiante con una temperatura mínima de 27 grados y una máxima de 39 grados. El cielo permanecerá ligeramente nublado durante la mañana, con vientos predominantes del sector noroeste. La humedad se mantendrá baja, lo que intensificará la sensación de sofocamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante gran parte de la jornada.

Alerta por radiación extrema: el índice UV alcanzará niveles muy altos y peligrosos para la salud en el cierre del año

Clima miércoles 31 de diciembre

Hacia la tarde y la noche de este miércoles 31 de diciembre, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas se sitúa entre el 10 y el 40 por ciento en la Capital Federal. El ingreso de un frente frío desde el sector sur-sudeste está previsto para la madrugada del jueves, lo que traerá el alivio esperado para el inicio del año 2026. Se recomienda mantener una hidratación constante ante la alerta naranja.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte y oeste de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas y rojas por tormentas intensas que afectarán a provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Se prevé abundante caída de agua, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Las temperaturas en estas provincias oscilarán entre los 29 y 23 grados.

Por otro lado, la región central y cuyana, incluyendo Mendoza y San Luis, también registrará inestabilidad con máximas que alcanzarán los 34 grados antes de la llegada de las lluvias. En la Patagonia, las condiciones serán más estables con vientos moderados del sector oeste y temperaturas templadas.

El riesgo de incendios se mantiene elevado en las zonas donde la humedad es escasa y las temperaturas superan los promedios estacionales del verano.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El jueves 1 de enero marcará el inicio de un descenso térmico significativo en gran parte del territorio nacional. En Buenos Aires, se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados con cielo parcialmente nublado. Este alivio se extenderá hacia el viernes, donde las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados, consolidando un ambiente mucho más agradable tras la persistente ola de calor del cierre de año.

Para el primer fin de semana de enero, el pronóstico indica condiciones de buen tiempo con cielos despejados y vientos del sector este. Las provincias del norte continuarán con una mejora gradual en las condiciones tras el paso del sistema de tormentas. En el AMBA, las máximas se estabilizarán por debajo de los 30 grados durante el sábado y domingo, permitiendo un respiro del uso intensivo de sistemas de refrigeración eléctrica.