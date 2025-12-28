Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se prevé un índice UV máximo de 10, considerado "muy alto". Es fundamental evitar la exposición directa en las horas centrales del día para prevenir daños severos en la piel.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte niveles "extremos" (superiores a 11) en el Norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia serán moderados, variando según la nubosidad y la ubicación geográfica de cada región.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el índice UV es una medida estándar de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. Se expresa en una escala que comienza en 0 y no tiene un límite superior; cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor es el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Conocer este indicador es vital para la salud pública porque permite a las personas adoptar medidas preventivas adecuadas. La OMS y la OPS destacan que niveles de 3 a 5 representan un riesgo moderado, de 6 a 7 un riesgo alto, de 8 a 10 un riesgo muy alto, y de 11 en adelante un riesgo extremo, donde la piel sin protección puede quemarse en cuestión de minutos.

RAYOS UV

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación UV tiene efectos nocivos tanto inmediatos como a largo plazo. Entre los riesgos agudos se encuentran las quemaduras solares y la queratitis actínica (inflamación de la córnea), mientras que los daños crónicos incluyen el envejecimiento prematuro de la piel, la pérdida de elasticidad y la formación de cataratas, una de las principales causas de ceguera a nivel global.

El peligro más grave señalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el cáncer de piel, incluyendo el melanoma y los carcinomas basocelulares. La radiación UV es un carcinógeno humano reconocido que daña directamente el ADN de las células cutáneas, por lo que la acumulación de sol a lo largo de la vida aumenta exponencialmente las probabilidades de desarrollar estas patologías.

Para protegerse adecuadamente, los organismos internacionales recomiendan limitar el tiempo de permanencia al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando la intensidad es máxima. Siempre que sea posible, se debe buscar la sombra y utilizar ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado que cubran lateralmente los ojos.

Asimismo, es imprescindible la aplicación de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección (FPS) mínimo de 30, aplicándolo generosamente cada dos horas o después de nadar o transpirar. La OMS enfatiza que el uso de estas cremas no debe servir como excusa para prolongar la exposición al sol, sino como una medida complementaria de seguridad esencial.