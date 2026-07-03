Alerta por tormentas en Miami: el partido entre Argentina y Cabo Verde podría retrasarse

La Selección argentina podría sufrir una demora antes de enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El Servicio Meteorológico pronostica tormentas eléctricas en Miami para el horario del partido y la organización sigue de cerca la evolución del clima.

Aunque el horario de inicio se mantiene previsto para las 19 (hora argentina), la FIFA podría retrasar el encuentro si detecta actividad eléctrica cerca del estadio. El protocolo del torneo establece que, ante la presencia de rayos en un radio de 13 kilómetros, el partido no puede comenzar o debe interrumpirse de inmediato.

Banderazo en Miami: Ciro se subió al techo de un camión y cantó para los hinchas, pero hubo tensión con la Policía

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El alerta no está relacionada con la lluvia, sino con la posibilidad de descargas eléctricas en las inmediaciones del estadio. El pronóstico prevé una tarde cálida y húmeda, con intervalos de sol, nubosidad y tormentas aisladas, un escenario que obliga a monitorear las condiciones meteorológicas minuto a minuto.

Por el momento, la organización mantiene el horario oficial del partido, pero no descarta una postergación si las condiciones representan un riesgo para futbolistas, árbitros, trabajadores y espectadores.

Qué dice el protocolo de la FIFA por tormentas eléctricas

La FIFA aplica en el Mundial 2026 el mismo protocolo de seguridad que utilizó durante el Mundial de Clubes 2025 para proteger a todos los presentes en caso de tormentas eléctricas.

La normativa establece que, si se detecta un rayo o actividad eléctrica dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio, el partido debe suspenderse de inmediato o, si todavía no comenzó, retrasar su inicio. A partir de la última descarga registrada, deben pasar al menos 30 minutos sin nuevos rayos para que el encuentro pueda disputarse. Si durante ese período vuelve a detectarse actividad eléctrica, el conteo comienza nuevamente desde cero.

Mientras dure la suspensión, los futbolistas y los árbitros deben permanecer en los vestuarios, mientras que el público tiene que resguardarse dentro del estadio y seguir las indicaciones de seguridad. Si las condiciones meteorológicas no mejoran, la demora puede extenderse hasta que la organización considere que ya no existe riesgo.

La decisión dependerá del clima

La organización seguirá evaluando el pronóstico hasta minutos antes del comienzo del encuentro. Si la actividad eléctrica cesa y se cumplen los tiempos establecidos por el protocolo, el partido podrá disputarse con normalidad.

En caso contrario, el duelo entre Argentina y Cabo Verde deberá esperar hasta que las condiciones sean seguras para todos los presentes en el estadio.

LB