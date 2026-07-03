Mundial de Oficios Shanghái 2026: cinco estudiantes representarán a la Argentina entre más de 1.500 jóvenes a nivel global

En el marco del Mundial de Oficios Shanghái 2026, cinco estudiantes fueron seleccionados por la Agencia de Habilidades para el Futuro, organización que opera dentro de la órbita del Gobierno porteño, para representar a la Argentina entre más de 1.500 jóvenes de 60 nacionalidades. Su participación en el certamen que se desarrollará en China, se oficializará a través de la ceremonia de premiación que se realizará el próximo miércoles 8 de julio en el Ministerio de Educación de CABA.

El evento organizado por WorldSkills International que tendrá lugar en una de las ciudades más grandes del “gigante asiático”, estableció como meta volver a posicionar a la educación técnica como uno de los ejes centrales para responder a las demandas del mercado laboral del siglo XXI.

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Durante la etapa de instrucción WorldSkills Buenos Aires del concurso que promueve la excelencia técnico-profesional, 80 alumnos de Centros de Formación Profesional e institutos técnicos pusieron a prueba sus habilidades prácticas vinculadas a cinco disciplinas determinadas: Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Pastelería, Construcción en Seco, Tecnología del Automóvil e Instalaciones Sanitarias.

Por primera vez, la Ciudad de Buenos Aires participa de esta competencia de gran envergadura a nivel internacional, centrada en habilidades técnicas y de formación profesional que evalúa a candidatos de más de 60 países.

Los representantes argentinos obtuvieron su clasificación luego de superar distintas instancias de evaluación nacional, donde demostraron un alto nivel de desempeño, capacidad de resolución de problemas, precisión y trabajo bajo presión.

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La ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Mercedes Miguel, sostuvo: “Siempre digo que para el que estamos preparando a los chicos hoy, mañana será totalmente distinto. Por eso, conectar la escuela con el mundo del trabajo real no es una opción, es una obligación pedagógica”.

Mundial de oficios 2026: cinco estudiantes representarán a Argentina

El Mundial de Oficios Shanghái 2026 es considerado una verdadera “olimpiada de las profesiones”, ya que reúne a los mejores talentos jóvenes de cada país para competir en pruebas prácticas que reproducen situaciones reales del ámbito laboral.

Especialistas en educación destacan que este tipo de competencias “permiten visibilizar la importancia de los oficios calificados en un contexto de creciente demanda de perfiles técnicos, vinculados con la transformación digital, la automatización industrial y las energías renovables”.

¿Qué es el Mundial de Oficios?

El WorldSkills es una competencia internacional creada para promover la educación técnica, los oficios especializados y el desarrollo de habilidades profesionales entre jóvenes de todo el planeta.

Mundial de Oficios 2026

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Cada dos años, estudiantes y aprendices menores de 23 años compiten en decenas de categorías vinculadas con la industria, la construcción, la manufactura avanzada, la robótica, la programación, la gastronomía, el diseño, la electrónica, la soldadura, la mecatrónica y otros sectores productivos.

Mundial de Oficios 2026: Instalaciones Sanitarias

En Argentina, la iniciativa es impulsada por la Agencia de Habilidades para El Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en un trabajo colectivo con la Fundación de Habilidades Argentinas, institución oficial de Argentina ante el WordSkills Internacional.

El principal objetivo es fomentar la innovación, impulsar la capacitación permanente y fortalecer el vínculo entre la educación y las necesidades del mercado laboral.

PM/ML