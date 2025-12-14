CABA: alumnos de escuelas técnicas disputarán el Mundial de los Oficios

La Ciudad de Buenos Aires, a través de la Agencia de Habilidades para el Futuro, inició oficialmente el camino hacia WorldSkills Shanghái 2026, el certamen internacional que elige a los mejores jóvenes en más de 65 oficios y especialidades técnicas. Se trata, literalmente, del Mundial de los Oficios: una competencia global donde 1.500 jóvenes de más de 90 países demuestran talento, precisión y excelencia profesional.

Los estudiantes argentinos competirán en habilidades que forman parte del corazón productivo del país, pero completamente actualizadas: instalaciones eléctricas, tecnología del automóvil, construcción en seco, pastelería, plomería y calefacción.

Como parte de la preparación, la Agencia equipó a más de 30 escuelas técnicas y centros de formación profesional con herramientas, insumos y dispositivos específicos para armar boxes de entrenamiento idénticos a los que se usan en la competencia mundial. Es decir: los chicos van a practicar con los mismos estándares, la misma exigencia y las mismas condiciones que enfrentarán en Shanghái.

Son los “viejos oficios”, pero trabajados con innovación, tecnología, precisión y formación de calidad, alineados con lo que pide hoy el mundo laboral.

Gustavo Álvarez, director de la Agencia de Habilidades para el Futuro, destacó la importancia del desafío: “2026 será el año de la preparación intensiva. Vamos a entrenar a nuestros estudiantes como verdaderos atletas de habilidades técnicas. La Ciudad tendrá su propia Pre-Olimpíada y luego la Olimpiada Final, donde se definirá quiénes podrán llegar al Mundial de Shanghái”.

El Mundial de Oficios (WorldSkills) de Shanghái 2026 comenzará oficialmente el 22 de septiembre del próximo año con la ceremonia de apertura, en tanto que las competencias se llevarán a cabo entre el 23 y el 26 del mismo mes. La ceremonia de clausura se realizará el día 27.

“Sumarnos al movimiento WorldSkills moderniza la formación técnico-profesional, fortalece la educación para el trabajo y abre oportunidades reales de empleabilidad para miles de jóvenes. Es una forma concreta de construir una Ciudad con más oportunidades, más talento y más futuro”, agregó Álvarez.

WorldSkills reúne cada dos años a más de 1.500 jóvenes de todo el planeta en una competencia que exige precisión, técnica, creatividad y excelencia. Buenos Aires ingresa ahora a ese mapa global y da un paso histórico para posicionar su talento en el mundo.