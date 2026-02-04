La jornada de este miércoles 4 de febrero de 2026 presentará condiciones de calor intenso en gran parte del territorio nacional, especialmente en el área metropolitana y el Litoral. Según datos oficiales, un frente de tormentas se desplazará sobre la región central, afectando a las provincias de Buenos Aires y Córdoba, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C y 38°C en distintas regiones.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 4 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera un clima caluroso con una temperatura mínima de 24°C y una máxima que alcanzará los 34°C. El cielo permanecerá algo nublado durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitaciones muy baja. En localidades como Tres de Febrero, se prevén vientos leves del sector este que no lograrán aplacar la sensación térmica elevada.

El sol no da tregua: la radiación UV será extrema este miércoles y alertan por riesgos para la salud

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima miércoles 4 de febrero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama varía según la zona. En Azul, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una máxima de 28°C con posibles lloviznas matinales, mientras que en La Plata el termómetro podría trepar hasta los 36°C. El organismo nacional mantiene la vigilancia sobre el desplazamiento de nubosidad que podría generar inestabilidad hacia el final de la tarde en el sector oeste bonaerense.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el interior de la Argentina, el calor será sofocante en el Litoral, con máximas de 35°C en Santa Fe y picos de 38°C en Posadas, Misiones. Por su parte, la región de Cuyo y el este de Córdoba enfrentarán una jornada inestable. Se espera que, durante la madrugada del miércoles, se produzcan tormentas de diversa intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Qué comerán los tripulantes de Artemis II, con una dieta de 3.000 calorías diarias

La Patagonia presentará condiciones más estables pero con vientos persistentes. En las provincias del norte, como Formosa y Chaco, se mantendrán las alertas por temperaturas extremas y altos índices de radiación UV. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día debido a que los valores de radiación se situarán en niveles calificados como extremos en gran parte del norte.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica que el jueves 5 de febrero la inestabilidad se profundizará en el centro del país. En CABA y los alrededores, la temperatura máxima descenderá levemente a 31°C, aunque con un incremento en la nubosidad y probabilidad de chaparrones. En el norte argentino, el calor persistirá con marcas que superarán los 37°C, manteniendo las condiciones de alerta amarilla por temperaturas elevadas en varias provincias.

Hacia el viernes 6 de febrero, se prevé la llegada de un frente frío que provocará un descenso térmico marcado en la región pampeana. Las temperaturas mínimas podrían caer hasta los 18°C en Buenos Aires, acompañadas de lluvias que acumularían hasta 5 milímetros. Estas condiciones de alivio climático serán temporales, ya que para el próximo domingo 8 de febrero se proyecta un nuevo ascenso de la temperatura máxima hasta los 35°C.