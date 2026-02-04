El miércoles 4 de febrero se esperan niveles muy altos y extremos de radiación ultravioleta en gran parte del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades sanitarias recomiendan limitar la exposición al sol, especialmente en las horas centrales del día.

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el índice UV alcanzará un valor máximo de 9, lo que corresponde a la categoría “muy alto”. En estas condiciones, la piel puede sufrir quemaduras en pocos minutos si no se utiliza protección adecuada. Se aconseja evitar el sol directo entre las 10 y las 16.

La situación será más delicada en el norte argentino y la región de Cuyo, donde el índice podría trepar hasta 12, considerado “extremo”. En estas zonas, la radiación solar representa un riesgo elevado incluso con exposiciones breves, sobre todo en áreas de mayor altitud.

En la Patagonia, en cambio, los valores oscilarán entre moderados y altos, con cierta atenuación por la presencia de nubosidad. Aun así, los especialistas advierten que las nubes no bloquean por completo la radiación UV, por lo que la protección sigue siendo necesaria.

Qué es el índice UV y por qué importa

El Índice Solar Ultravioleta (IUV) mide la intensidad de la radiación UV que llega a la superficie terrestre. Cuanto más alto es el valor, menor es el tiempo necesario para que se produzcan daños en la piel y los ojos, según explica la Organización Mundial de la Salud.

Este indicador tiene en cuenta variables como la latitud, la altitud, la nubosidad y el estado de la capa de ozono. Por eso, es una herramienta clave de prevención en salud pública, especialmente durante el verano.

Riesgos para la salud

La exposición prolongada a los rayos ultravioletas es el principal factor de riesgo del cáncer de piel y también provoca envejecimiento prematuro, lesiones cutáneas y enfermedades oculares como cataratas. La Organización Panamericana de la Salud advierte que los efectos son acumulativos a lo largo de la vida.

Además, la radiación UV puede debilitar el sistema inmunológico, lo que reduce la capacidad del organismo para defenderse de infecciones. Por ese motivo, la protección desde edades tempranas resulta determinante.

Recomendaciones clave

La OMS aconseja usar protector solar de amplio espectro, con factor 30 o superior, y reaplicarlo cada dos horas. También recomienda buscar sombra, usar sombreros de ala ancha, anteojos con filtro UV y ropa que cubra brazos y piernas.

Una regla simple para tener en cuenta es la “regla de la sombra”: si la sombra es más corta que el cuerpo, la radiación UV es intensa y el riesgo es máximo. En esos momentos, la mejor decisión es alejarse del sol y reforzar las medidas de cuidado.