El territorio argentino registrará este viernes 30 de enero condiciones meteorológicas marcadas por el calor extremo y la inestabilidad en regiones específicas. Mientras la zona central mantiene registros térmicos elevados, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas eléctricas en la región cordillerana del sur. Se esperan ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos, afectando principalmente a las áreas de montaña y parques nacionales.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 30 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada con nubosidad variable y ambiente caluroso. De acuerdo con datos oficiales, la temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 22 °C. El viento soplará desde el noreste a una velocidad promedio de 21 km/h, manteniendo una humedad elevada que incrementará la sensación térmica durante la tarde en Capital Federal.

Clima viernes 30 de enero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar con temperaturas que superarán los 30 °C en la mayoría de las localidades. En el litoral marítimo, ciudades como Mar del Plata tendrán máximas cercanas a los 22 °C, mientras que en el interior provincial se mantendrán alertas por calor extremo. El índice UV se presentará en niveles muy altos, por lo que se recomienda evitar la exposición solar prolongada.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de tormentas fuertes en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro. "Las tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo". Se prevén valores de precipitación acumulada de hasta 25 milímetros.

En el norte del país, las provincias de Formosa y Corrientes experimentarán máximas de entre 35 °C y 36 °C con cielos parcialmente nublados. En la región de Cuyo, Mendoza registrará una jornada muy calurosa con una máxima estimada en 37 °C y posibles tormentas aisladas hacia el final del día. En el sur patagónico, las alertas por vientos intensos persistirán con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h en sectores de Santa Cruz.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el sábado 31 de enero, el pronóstico indica un leve descenso de la temperatura en la zona central. En CABA, el termómetro oscilará entre los 20 °C y 30 °C con cielo despejado y vientos del sector este. Sin embargo, en la región cuyana continuará la inestabilidad con tormentas de intensidad moderada y una máxima de 29 °C, mientras que el norte patagónico mantendrá registros elevados cercanos a los 39 °C en Neuquén.

El domingo 1 de febrero comenzará con un ascenso térmico generalizado en gran parte del territorio nacional. Se esperan máximas de 33 °C en Buenos Aires y hasta 35 °C en el centro del país, bajo condiciones de poca nubosidad. Durante el lunes y martes, la tendencia al calor extremo se profundizará, con marcas que podrían superar los 40 °C en provincias como Santa Fe y Córdoba, reforzando las alertas por temperaturas extremas vigentes.