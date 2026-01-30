La Justicia rechazó el amparo presentado por Tierra del Fuego contra la intervención del Puerto de Ushuaia

El gobierno de Tierra del Fuego recibió una dura noticia porque el Juzgado Federal de Ushuaia decidió rechazar su pedido para implementar una medida cautelar de manera urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por el Poder Ejecutivo nacional. El tribunal justificó la decisión, tomada este jueves 29 de enero, diciendo que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”; además, se pidió que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para solucionar el enfrentamiento entre la administración provincial, encabezada por el gobernador Gustavo Melella, y el Gobierno de Javier Milei.

La Agencia Noticias Argentinas habló con fuente judiciales quienes le revelaron que también se pidió a la fiscalía que defina si el gobernador de Tierra del Fuego se encuentra habilitado para presentarse en la causa, porque esa función, en realidad, sería responsabilidad de la Fiscalía de Estado de la provincia. El Tribunal además le pidió a Emiliano Fossatto, secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder actuar en la causa ante la Justicia Federal.

Continúan los cruces entre Nación y Tierra del Fuego por el Puerto de Ushuaia

Por su parte, en su cuenta de X, Melella publicó un extenso descargo donde relacionó la intervención del puerto con un supuesto pacto entre Milei y el presidente norteamericano Donald Trump. “Todo es sospechoso y genera más dudas. Sobre todo en este contexto donde se ha dado un desencadenamiento de hechos donde se vincula tanto al gobierno de Estados Unidos con nuestro Gobierno Nacional y en este toma y da por algunas cuestiones”, expresó el funcionario ayer.

Y agregó: “Entendiendo que la intervención es ilegal, es irracional, no tiene ningún tipo de fundamento ni de sentido, porque esa es la verdad. A partir de ahí uno dice bueno, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de esto? Podrá ser algún negociado que uno quiera o realmente tiene que ver con una cuestión geopolítica porque Argentina se ha ligado muy fuertemente a Estados Unidos y ha dado paso de entrega de soberanía. La verdad es que queda un manto de sospecha en este sentido fuerte, fuerte de duda, de sospecha”.

El gobernador remarcó que Tierra del Fuego “tiene un lugar estratégico que valora el mundo entero menos nosotros los argentinos. Siempre reconozco que la presencia británica en el Atlántico Sur en Malvinas no es por una cuestión de que ellos entiendan de soberanía o cariño por la tierra; es una cuestión geopolítica... Es posible y es real para mí que Estados Unidos tenga una mirada geopolítica sobre el Atlántico Sur. Como no encuentro una explicación razonable, una cuestión legal, en la intervención del puerto, la verdad es que se abre un abanico de sospechas muy grande”.

El gobernador Gustavo Melella

La razón del Gobierno nacional para intervenir el Puerto de Ushuaia

El Gobierno nacional ordenó la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por 12 meses debido a fallas de infraestructura e irregularidades financieras. La decisión se oficializó el pasado 22 de enero en la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial.

La Agencia Noticias Argentinas accedió a los considerandos de la norma donde se detalla que la medida busca regularizar las condiciones de seguridad operativa y solucionar el déficit de inversión que se encontró en la terminal.

Puerto de Ushuaia

El organismo nacional tomó esta medida tras comprobar que Tierra del Fuego usó el superávit financiero del puerto para pagar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que significó no cumplir el convenio de transferencia que obliga a la provincia a reinvertir los ingresos solo en la actividad portuaria. Además, una inspección técnica de 2025 encontró deterioro estructural en los muelles y sistemas contra incendios viejos.

Puerto de Usuhuaia: se agudiza la pelea entre Nación y Melella

En la resolución también se ordena la suspensión de la habilitación del puerto por un año, pero esta sanción está diferida para impedir que se interrumpa la temporada de cruceros 2025-2026 y no complicar el abastecimiento de la zona, sin embargo, la intervención administrativa sobre las instalaciones, la maquinaria y la gestión de fondos es de cumplimiento inmediato.

Para realizar la intervención, la ANPyN pidió ayuda a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.).

