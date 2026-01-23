Cómo impacta el acuerdo Mercosur-UE a la provincia de Tierra del Fuego

Con el fin de analizar el impacto de la reciente Resolución 44/2026 del Senasa, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la profunda crisis que atraviesa la producción ganadera fueguina por el avance de los perros asilvestrados, este medio se comunicó con la presidente de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire.

Sobre el acuerdo Mercosur-UE y su revisión en el Parlamento Europeo, Lucila Apolinaire planteó una mirada realista desde el extremo sur del país. “Es lógico que ellos, los productores europeos, no quieran que esto se lleve a cabo”, sostuvo, al tiempo que remarcó que para la Patagonia austral el impacto sería acotado.

Cuáles son los problemas que se frecuentan en Tierra del Fuego

“En el caso puntual de Patagonia y Tierra del Fuego, nosotros siempre decimos, uno de los mayores problemas que tenemos, más allá de la comercialización, es la distancia y la escala”, explicó. En ese sentido, clarificó: “Puntualmente a Tierra del Fuego, la verdad que esto no le mueve la aguja”.

No obstante, Apolinaire señaló las asimetrías estructurales entre regiones productivas: “Tienen grandes incentivos y grandes subsidios y ayudas por parte del Estado, cosa que en la Argentina, en líneas generales, históricamente no ha sucedido”. Sobre la misma línea, agregó que, “poder ubicar muchos productos de la zona Mercosur en Europa, por supuesto, sería bueno para nuestro país”.

Respecto de la nueva normativa del Senasa que habilita la exportación directa de lana sucia desde los establecimientos, consideró que, “nos parece interesante”, aunque advirtió que la escala vuelve a ser un condicionante central.

Buena producción de ovinos en Tierra del Fuego

“Para la industria no es tan bueno”, señaló la entrevistada, y aclaró que en Tierra del Fuego “el problema que hay es un problema de escala”. Además, destacó el diferencial productivo de la isla: “Tierra del Fuego puede seguir produciendo ovinos, produce lanas y carnes de excelente calidad en base a pastizales naturales, sin nada”.

En cuanto a la viabilidad comercial, comentó: “Yo no creo que alguien de otro país venga a comprarte una producción de lana pequeña de una estancia pequeña”. En este sentido, subrayó que, “va a tener que ser una cosa muy muy pensada como para que, por lo menos acá en Tierra del Fuego, por la escala que tenemos, se vean resultados favorables”.