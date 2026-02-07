El territorio nacional presentará condiciones meteorológicas contrastantes durante este sábado. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se espera una jornada soleada y estable, el norte argentino permanece bajo vigilancia climática. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas por precipitaciones acumuladas significativas en el NOA, mientras que la región central experimentará un ascenso térmico gradual tras el alivio de los últimos días.

El clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 7 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé un sábado con cielo despejado y condiciones estables. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 31°C por la tarde. Los vientos soplarán del sector este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, manteniendo una visibilidad óptima y niveles de humedad moderados cercanos al 40%.

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario será similar, predominando el buen tiempo en la zona norte y central. Sin embargo, para la Costa Atlántica se espera un ambiente algo más fresco, con mínimas que podrían rondar los 17°C en ciudades como Mar del Plata. En estas localidades balnearias, el cielo presentará escasa nubosidad, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre con vientos leves del sector sur.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Noroeste argentino enfrenta un panorama complejo con alertas amarillas por tormentas fuertes. En provincias como Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, se esperan lluvias intensas que podrían acumular entre 30 y 70 milímetros. Según reportó el organismo oficial, "las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas" (Servicio Meteorológico Nacional, Reporte Matutino, 6 de febrero de 2026).

En la región de Cuyo y el centro del país, las condiciones serán mayormente estables con temperaturas en ascenso. En Santa Rosa, La Pampa, el termómetro oscilará entre los 25°C y los 34°C bajo un cielo mayormente despejado.

Por su parte, la Patagonia presentará un clima variable con nubosidad en aumento en el sector cordillerano, aunque sin alertas vigentes por fenómenos extremos durante la jornada de este sábado.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el domingo 8 de febrero, el pronóstico indica que se mantendrá el buen tiempo en la región del AMBA, con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C. El cielo continuará despejado durante la mañana, incrementando ligeramente la nubosidad hacia la noche.

En el norte del país, se espera que las condiciones de inestabilidad comiencen a ceder lentamente, permitiendo una mejora gradual en la visibilidad y las precipitaciones.

El inicio de la próxima semana estará marcado por un incremento del calor en la zona núcleo de Argentina. Para el lunes 9 de febrero, se anticipan máximas que podrían alcanzar los 33°C en la Capital Federal, con vientos rotando al sector norte. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantener la hidratación y evitar la exposición solar prolongada, ya que los índices UV se mantendrán elevados en gran parte del territorio nacional.