En la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se pronostica un índice UV máximo de 11, categorizado como "Extremo". El pico de radiación ocurrirá entre las 12:00 y las 16:00, por lo que se recomienda protección para evitar quemaduras y daños.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el norte del país y en la zona cordillerana los valores serán aún más altos, alcanzando 13 en algunas localidades.

En la Patagonia central, el índice se mantendrá muy alto (9), mientras que en el extremo sur los niveles serán moderados, alrededor de 6.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta solar que llega a la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se expresa como un valor numérico: cuanto más alto es el índice, mayor es la probabilidad de que la exposición al sol provoque lesiones cutáneas y oculares, y menor es el tiempo necesario para que estas ocurran.

Los niveles se dividen en categorías de riesgo: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). Conocer este índice permite a la población adaptar su comportamiento y aplicar medidas de protección según la intensidad del sol en cada jornada y zona geográfica.

El peligro de los rayos ultravioletas para la salud

La exposición prolongada a la radiación UV sin protección conlleva riesgos graves. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los efectos agudos incluyen quemaduras solares e inflamaciones oculares, como la fotoqueratitis. A largo plazo, el daño es acumulativo y puede derivar en distintos tipos de cáncer de piel, envejecimiento prematuro del tejido cutáneo (fotoenvejecimiento) y cataratas.

Es importante destacar que el daño celular ocurre incluso sin que se perciba una quemadura inmediata. Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables, ya que la exposición excesiva durante los primeros años de vida aumenta significativamente el riesgo de enfermedades dermatológicas graves en la edad adulta.

Para mitigar estos riesgos, la OMS recomienda limitar el tiempo de exposición durante las horas centrales del día, generalmente entre las 10:00 y las 16:00.

Recomendaciones para protegerte del sol