En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un índice UV de 11, alcanzando la categoría de “Extremo”. Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas del mediodía, entre las 10:00 y las 16:00 horas, y extremar las medidas de protección si es necesario.

Simultáneamente, en el norte y centro del país, las provincias como Misiones, Corrientes y Formosa podrían registrar niveles UV de 12 o más, mientras que en Córdoba y Santa Fe se esperan valores cercanos a 11. En la Patagonia, aunque los números son menores (entre 6 y 8), la exposición prolongada sigue siendo riesgosa, especialmente para personas con piel clara o sensible. El SMN recuerda que la intensidad de los rayos UV puede aumentar en altura y en zonas con reflejo solar, como la nieve o el agua, incrementando el peligro incluso en otras regiones.

Qué es el índice UV y por qué importa

El Índice UV Solar Mundial (IUV) mide la intensidad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un valor más alto indica que la exposición al sol puede provocar daños en la piel y los ojos en menor tiempo. La escala va de Bajo (1-2), Moderado (3-5), Alto (6-7), Muy Alto (8- 10) a Extremo (11 o más). En jornadas con niveles “Muy Altos” o “Extremos”, como las previstas para mañana, la piel sin protección puede sufrir quemaduras en menos de 15 minutos, y el riesgo de lesiones oculares se incrementa significativamente.

Rayos UV

Conocer el índice UV es fundamental para la salud pública, ya que permite planificar actividades al aire libre y tomar precauciones según el riesgo. Expertos advierten que la falta de prevención diaria, incluso por períodos cortos, contribuye de manera acumulativa al daño cutáneo y ocular, y aumenta las probabilidades de cáncer de piel y cataratas en el largo plazo.

Riesgos para la salud de la radiación UV

La exposición prolongada a los rayos ultravioletas provoca envejecimiento prematuro de la piel, con arrugas, pérdida de elasticidad y manchas. Además, la radiación UV es responsable de más del G0% de los casos de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los ojos también son vulnerables: la exposición sin protección puede derivar en cataratas, pterigión y degeneración macular, afectando la visión de manera permanente. La OMS señala que niveles excesivos de UV pueden incluso debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del organismo para defenderse de infecciones y enfermedades.

Medidas de prevención recomendadas

Para reducir los riesgos, la OMS y el SMN sugieren:

- Limitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas.

- Buscar sombra siempre que sea posible.

- Usar ropa protectora, como camisas de manga larga, pantalones y sombreros de ala ancha.

- Aplicar protector solar de amplio espectro con FPS mínimo 30, al menos 20 minutos antes de salir al aire libre y reaplicar cada dos horas, o después de bañarse o transpirar.

- Utilizar anteojos de sol con protección UV comprobada, que cubran la totalidad del ojo y la zona periocular.

Además, especialistas recomiendan a los grupos de mayor riesgo —niños, adultos mayores y personas con piel clara o condiciones dermatológicas— evitar actividades al aire libre prolongadas y mantenerse hidratados, ya que la radiación intensa también puede afectar la temperatura corporal y la hidratación.