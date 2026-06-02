El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Bahía Blanca una jornada caracterizada por la alta humedad y un cielo que permanecerá mayormente cubierto en la ciudad y el sector costero. El ingreso de aire desde el cuadrante noreste sostendrá marcas térmicas moderadas, alejando por el momento los registros de frío extremo en toda la región portuaria.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

A lo largo de la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 6°C de mínima, con una paulatina escalada que alcanzará los 14°C durante las primeras horas de la tarde. Los vientos soplarán de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades estimadas entre los 23 y 31 km/h, lo que generará una sensación térmica un tanto más fresca, especialmente en las zonas abiertas.

Clima martes 2 de junio

La nubosidad resultará compacta durante gran parte del día, presentándose un panorama gris tanto en el centro bahiense como en las delegaciones de Ingeniero White y General Cerri. En el sector portuario, la combinación de la humedad proveniente del estuario, que rondará el 88%, y el viento continental definirá un ambiente marcadamente templado y pesado, aunque las probabilidades de precipitaciones se mantendrán técnicamente nulas para este sector urbano.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

De acuerdo a los reportes de las estaciones rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, las localidades de Médanos y Punta Alta registrarán condiciones similares, con marcas térmicas estables y vientos moderados que no superarán los límites de alerta. El organismo oficial descarta la presencia de ráfagas peligrosas o tormentas severas, garantizando un día sin complicaciones meteorológicas de gravedad para la circulación en las rutas de la región.

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Hacia la costa, en Monte Hermoso, el cuadrante noreste aportará ráfagas leves y un oleaje previsible, ideal para las actividades pesqueras planificadas. En todo el sudoeste bonaerense la visibilidad continuará siendo óptima, ya que la intensidad del viento no resultará suficiente para generar fenómenos de polvo levantado por el viento en los campos de la zona productiva.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La previsión para el resto de la semana indica que el viento rotará levemente hacia el sector norte, facilitando un gradual ascenso de la temperatura máxima, la cual rozará los 18°C hacia el miércoles. No obstante, ingresará un sistema de inestabilidad que aumentará la probabilidad de lluvias débiles y lloviznas intermitentes de cara a las jornadas del jueves y viernes.