El aire gélido dominará las condiciones meteorológicas en toda la región durante este miércoles. Un marcado frente frío mantendrá las temperaturas en niveles muy bajos, consolidando un escenario netamente invernal. La presencia de nubosidad irá en aumento y el viento del sector noroeste aportará inestabilidad en el área portuaria y el casco urbano bahiense.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El Servicio Meteorológico Nacional reporta un amanecer sumamente frío en el centro de la ciudad y las localidades de Ingeniero White y General Cerri, con una temperatura actual que apenas se distanciará de la mínima de 1°C prevista. El viento soplará inicialmente con suavidad desde el noroeste a unos 11 km/h, incrementando levemente la sensación de abrigo necesaria.

Clima miércoles 24 de junio

Durante la tarde, el viento rotará y aumentará su intensidad hasta alcanzar velocidades de 21 km/h. La Bolsa de Cereales local y los reportes costeros prevén un desmejoramiento temporario, por lo que ocurrirán lloviznas aisladas que sumarán un milímetro de precipitación. El ambiente se presentará húmedo y con visibilidad que disminuirá de forma regular hacia el final del día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, las localidades de Punta Alta, Médanos y la zona costera de Monte Hermoso experimentarán un panorama similar, caracterizado por el frío persistente y cielos mayormente cubiertos. El ingreso de aire húmedo generará inestabilidad generalizada y mantendrá la probabilidad de precipitaciones débiles entre un 10% y un 40% a lo largo de toda la región productiva.

Ciclogénesis en Buenos Aires: lluvias, ráfagas intensas y una nueva irrupción de aire polar marcarán el cierre de junio

No habrá alertas meteorológicas de nivel de riesgo extremo emitidas por el SMN para hoy en la zona, pero la combinación de bajas temperaturas y viento moderado del oeste hacia la noche requerirá extremar cuidados en las rutas. Las ráfagas generarán condiciones destempladas en las áreas rurales y costeras, afectando la navegación menor y los trabajos a la intemperie.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para los próximos días, se anticipa la continuidad de las condiciones invernales con nubosidad variable. El viento rotará de manera definitiva hacia el sector oeste y sudoeste, lo que impedirá cualquier ascenso significativo de la temperatura, manteniendo las jornadas venideras con marcas térmicas acordes a la estación en todo el sur provincial.