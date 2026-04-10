El viernes transcurrirá bajo condiciones de gran estabilidad atmosférica en todo el partido. El predominio de un centro de alta presión garantizará un cielo mayormente despejado, permitiendo que el sol eleve las marcas térmicas de forma paulatina hacia la tarde. No se esperan precipitaciones en el área portuaria ni en el ejido urbano, consolidando un cierre de semana laboral muy agradable.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente fresco pero agradable, con una temperatura que rondará los 13°C en las primeras horas. El viento soplará de forma moderada desde el sector noroeste, rotando hacia el norte con el correr de las horas. En Ingeniero White y General Cerri, la humedad se mantendrá cercana al 70%, aunque irá en descenso a medida que el sol gane altura en el firmamento.

Clima viernes 10 de abril

Durante la tarde, el centro bahiense registrará la máxima prevista de 25°C. Las ráfagas de viento no superarán los 25 km/h, lo que asegurará una visibilidad excelente sin polvo en suspensión. En la zona portuaria, la brisa marina será casi imperceptible frente a la persistencia del flujo del cuadrante norte, generando una sensación térmica muy confortable para las actividades al aire libre y el sector industrial.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades vecinas como Punta Alta y Médanos, el escenario meteorológico será idéntico, con cielos celestes y temperaturas que alcanzarán los 24°C. La red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca no reportará ingresos de frentes inestables para hoy, por lo que el sector agropecuario del sudoeste bonaerense tendrá una ventana de buen tiempo ideal para las labores de campaña.

Lanzan una campaña para nombrar y proteger a los bosques marinos

En el caso de Monte Hermoso, la jornada será ideal para aprovechar la costa. Los vientos del norte mantendrán el mar calmo y la temperatura máxima se ubicará cerca de los 23°C. No rigen alertas meteorológicas por parte del SMN para ninguna de estas zonas, descartándose por completo la probabilidad de tormentas o vientos de intensidad fuerte durante todo el viernes.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

El buen tiempo se extenderá durante el sábado, cuando el termómetro volverá a tocar los 25°C. Sin embargo, hacia el domingo la nubosidad irá en aumento y el viento rotará con mayor firmeza hacia el este. Esta rotación aportará mayor humedad desde el Atlántico, lo que podrá derivar en una desmejoriva hacia el inicio de la próxima semana en toda la región.