El día se desarrollará bajo condiciones de tiempo estable y cielo mayormente soleado, lo que permitirá un ascenso térmico agradable hacia las horas de la tarde. La ausencia de fenómenos significativos brindará una jornada tranquila, ideal para actividades al aire libre en todo el sudoeste bonaerense, mientras que los vientos del oeste se mantendrán moderados durante gran parte de la jornada, sin representar mayores inconvenientes.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el centro de Bahía Blanca, la temperatura actual alcanza los 9°C con un cielo despejado. El viento sopla desde el oeste a 2 mph, manteniendo una humedad del 89%. Esta estabilidad atmosférica marcará el ritmo de toda la mañana, ofreciendo un inicio de miércoles fresco pero con muy buena visibilidad para quienes transiten por las principales arterias de la ciudad.

Clima miércoles 22 de abril

Hacia el área portuaria de Ingeniero White y la localidad de General Cerri, el panorama se mantendrá similar, con condiciones de tiempo despejado que favorecerán las actividades logísticas. La baja probabilidad de precipitaciones y la persistencia de una masa de aire estable aseguran que no se registren fenómenos meteorológicos de riesgo en estas zonas durante el transcurso de las próximas horas.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el sudoeste bonaerense, las condiciones meteorológicas se presentarán estables en localidades como Punta Alta y Médanos. El pronóstico no indica alertas vigentes por tormentas ni vientos fuertes, permitiendo que la jornada transcurra con normalidad. El cielo despejado será la característica predominante, facilitando el desarrollo de las actividades habituales en la región sin reportes de fenómenos climáticos adversos en el corto plazo.

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Para Monte Hermoso y sus alrededores, se espera una jornada de similares características, con registros térmicos que acompañarán el ascenso esperado en la región. La ausencia de alertas meteorológicas brinda tranquilidad a los habitantes y trabajadores rurales de la zona, quienes aprovecharán un día marcado por la estabilidad atmosférica, el sol radiante y condiciones de viento que no superarán los niveles moderados.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para los próximos días indica que el tiempo mantendrá condiciones de estabilidad, sin cambios abruptos en la dirección del viento. Se espera que las temperaturas se mantengan dentro de rangos agradables, con una leve amplitud térmica entre las madrugadas frescas y las tardes templadas, consolidando un fin de semana que, en principio, no presentará complicaciones meteorológicas significativas para toda la región.