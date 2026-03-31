El ingreso de un frente frío muy activo desde el sudoeste marcará el ritmo de este martes 31 de marzo en la ciudad de Bahía Blanca y el puerto. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. La rotación del viento al sector sur traerá alivio térmico, pero también ráfagas que superarán los 80 km/h.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el centro bahiense y las localidades de Ingeniero White y General Cerri, la mañana comenzará con una temperatura de 22°C y una humedad cercana al 83%. El cielo permanecerá cubierto y las precipitaciones serán persistentes, con acumulados que alcanzarán los 50 milímetros en cortos períodos. La zona portuaria sentirá con mayor rigor las ráfagas del cuadrante sur, lo que dificultará las tareas operativas y reducirá notablemente la visibilidad.

Clima martes 31 de marzo

Hacia la tarde, el termómetro subirá hasta los 29°C bajo un ambiente muy inestable y pesado. Los vientos mantendrán una velocidad constante de 30 km/h, aunque las ráfagas seguirán siendo el principal factor de riesgo hasta la noche. En los barrios periféricos, la lluvia moderada continuará durante gran parte del día, mejorando recién hacia el final de la jornada cuando la nubosidad comience a fragmentarse lentamente desde el oeste.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La situación en Punta Alta y Médanos será similar, con un aviso de alerta naranja vigente que advierte sobre la posible caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Los reportes de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca anticipan milimetrajes generosos para el sector rural, fundamentales para el perfil hídrico del suelo, aunque el viento fuerte representará una amenaza para las estructuras y el arbolado público en toda la región.

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En Monte Hermoso y la zona costera, el impacto del viento sur será más evidente, generando marejadas y condiciones poco aptas para actividades al aire libre. La visibilidad resultará regular o mala no solo por la lluvia, sino por la dispersión de partículas ante las fuertes ráfagas. Se recomienda a los vecinos del sudoeste bonaerense asegurar objetos que puedan volarse y evitar circular por caminos vecinales que se verán anegados por el agua.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el miércoles, el viento rotará definitivamente al sector sudoeste y la temperatura experimentará un descenso marcado, con una máxima que apenas llegará a los 24°C. El jueves continuará la tendencia de enfriamiento con cielo despejado. Hacia el fin de semana, el aire tropical retornará paulatinamente, lo que provocará un nuevo ascenso de los registros térmicos, superando nuevamente los 25°C bajo un sol radiante en toda la zona.