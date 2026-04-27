Este lunes, la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA experimentarán condiciones meteorológicas inestables con vientos fuertes del sector sudoeste. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas vigentes por vientos que impactarán en la rutina diaria. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, exigiendo el uso de abrigo durante toda la jornada ante el descenso térmico previsto.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 27 de abril

La Ciudad de Buenos Aires presentará una jornada ventosa, con ráfagas que alcanzarán los 31 km/h. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 16°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado pero con una sensación térmica que será inferior debido a la intensidad del viento. La humedad promedio rondará el 61%, sin probabilidades de precipitaciones para la jornada.

Clima lunes 27 de abril

En el Conurbano bonaerense, el panorama meteorológico se presentará con mayor rigor debido a las alertas por vientos que afectan a zonas costeras y áreas del centro y sur de la provincia. Los residentes deberán tomar precauciones ante el viento constante. La amplitud térmica será similar a la de Capital, aunque las zonas más expuestas sentirán con mayor fuerza el descenso de la temperatura.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos fuertes que afectarán la costa este de la provincia de Buenos Aires, desde General Lavalle hasta General Alvarado. En estos sectores, las ráfagas podrán superar los 100 km/h, representando un riesgo significativo. Se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento.

Se viene un nuevo fin de semana largo: cuántos feriados quedan en Argentina y cuándo serán las próximas escapadas

Otras provincias como Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro y Chubut también se encontrarán bajo alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste y sudoeste. En el sur del país, además, se anticipan lluvias de variada intensidad. Las autoridades sugieren mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales para prevenir inconvenientes ante estos fenómenos meteorológicos.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, la masa de aire frío dominará las condiciones meteorológicas en la región central del país. El martes y miércoles mantendrán temperaturas frescas, con mínimas que se ubicarán cerca de los 7°C y máximas que no superarán los 17°C, consolidando un ambiente otoñal marcado. No se anticipan, por el momento, grandes ingresos de humedad ni precipitaciones relevantes para el área metropolitana.

Hacia el final de la semana, se observará una rotación de los vientos hacia el sector norte, lo que favorecerá un gradual ascenso de la temperatura. Este cambio permitirá que las mañanas sean menos gélidas y las tardes más agradables. La estabilidad atmosférica se mantendrá predominante, ofreciendo jornadas con mayor presencia de sol y condiciones propicias para las actividades habituales al aire libre.