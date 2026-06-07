El panorama meteorológico para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este domingo 7 de junio de 2026 estará definido por una marcada inestabilidad. Las condiciones húmedas y las precipitaciones débiles dominarán la jornada desde las primeras horas.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región experimentará un ambiente típicamente otoñal con abundante cobertura nubosa. Este escenario limitará la oscilación térmica a lo largo de todo el día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy domingo 7 de junio

La jornada comenzará con un ambiente sumamente húmedo y la presencia de lloviznas aisladas durante la mañana en toda la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima se ubicará en los 12°C, consolidando un amanecer fresco pero no extremo debido a la densa capa de nubes que actuará como colchón térmico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hacia la tarde, el termómetro registrará un leve ascenso para alcanzar una máxima de 15°C, un valor que se mantendrá homogéneo tanto en la Capital Federal como en los diferentes cordones del conurbano bonaerense. Los valores de la humedad rozarán el 92%, lo que generará una visibilidad notablemente reducida en los accesos urbanos y una sensación de pesadez en el ambiente.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

Durante el transcurso de la tarde y la noche, se prevé que las probabilidades de lluvias aisladas se incrementen, situándose en un rango de entre el 10% y el 40%. Los vientos predominarán de forma constante desde el sector sudeste, con una velocidad media estimada en los 21 km/h (13 mph), aportando mayor humedad desde el Río de la Plata.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias persistentes que afectará a diversas jurisdicciones del interior del país durante este domingo. Las provincias bajo advertencia incluyen a San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

En estas zonas bajo vigilancia, el organismo oficial advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, con valores de precipitación acumulada que podrían ubicarse entre los 30 y 50 milímetros. Los fenómenos meteorológicos en dichas provincias estarían acompañados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Recortes en el Servicio Meteorológico Nacional: alertan por el cierre de observatorios en Corrientes

Por su parte, el noreste de la provincia de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires también registrarán focos de inestabilidad climática y precipitaciones moderadas asociadas al avance de este sistema frontal. El resto de las provincias argentinas experimentará condiciones estables bajo regímenes de alta presión relativa.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Las proyecciones para los próximos días anticipan que las condiciones de inestabilidad comenzarán a ceder de manera gradual a partir del inicio de la semana laboral. Para el lunes, se espera una rotación leve de los vientos y una progresiva disminución de la nubosidad, lo que permitirá un sutil incremento de las marcas térmicas máximas.

Hacia el martes y el miércoles, la tendencia indica el afianzamiento de una masa de aire más seca, consolidando cielos parcialmente nublados a despejados. No obstante, el ingreso de aire fresco desde los sectores del sur provocará un descenso moderado en las temperaturas mínimas hacia mediados de la semana en la región metropolitana.