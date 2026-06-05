La estabilidad atmosférica dominará el cierre de la semana laboral en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este viernes 5 de junio. Según los últimos reportes, la región transitará una jornada marcada por un marcado contenido de humedad y un cielo que permanecerá cubierto de manera persistente.

A pesar de la densa nubosidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descartó la probabilidad de precipitaciones significativas para las próximas horas. El ambiente se presentará templado e ideal para actividades en espacios urbanos, aunque la visibilidad podría verse reducida de forma horizontal en las áreas suburbanas durante las primeras horas de la mañana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 5 de junio

Para la Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 14°C. Los termómetros mostrarán valores amables para la época invernal, sostenidos por una humedad promedio del 89% que elevará la sensación de pesadez ambiental hacia el mediodía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el Gran Buenos Aires las condiciones presentarán sutiles variaciones geográficas. En localidades del norte y del oeste del conurbano, el termómetro registrará pisos mínimos de hasta 13°C en las primeras horas, con bancos de niebla localizados en zonas rurales y descampadas.

Clima viernes 5 de junio

Hacia la tarde-noche, el viento soplará leve desde el sector noreste a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. No se contemplan ráfagas que alteren la navegación en el Río de la Plata ni el transporte público metropolitano.

En la zona sur, particularmente en municipios como Avellaneda y Quilmes, la humedad rozará el 94%. El cielo cubierto impedirá el ingreso directo de radiación solar, manteniendo una amplitud térmica acotada a lo largo de todo el viernes.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia un frente de inestabilidad que afecta el territorio bonaerense meridional. Se emitieron advertencias por lluvias moderadas que podrían alcanzar acumulados de hasta 11 milímetros en localidades de la costa atlántica como Balcarce y Punta Rasa.

La tormenta tropical Amanda avanza en el océano Pacífico pero se mantiene lejos de las costas mexicanas

En el resto del mapa nacional, un sistema de alta presión domina la región central, garantizando estabilidad en las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde las máximas promediarán los 21°C.

La Patagonia argentina experimentará el ingreso de un frente frío que provocará un descenso térmico escalonado en las provincias de Chubut y Santa Cruz. En esas regiones se prevén vientos intensos del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en zonas de la meseta.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El panorama meteorológico cambiará de cara al fin de semana en el AMBA. Los modelos de previsión numérica de Meteored y el SMN indican que las condiciones estables comenzarán a ceder debido a una rotación clave de los vientos hacia el cuadrante este.

Un satélite de la Unión Europea detectó una anomalía térmica de 5°C en el Atlántico que anticipa un "Súper El Niño"

Para el sábado se anticipa un incremento definitivo en la inestabilidad. Aunque la primera mitad del día se presentará mayormente nublada, existen probabilidades de chaparrones aislados hacia la tarde-noche con acumulados débiles.

El domingo se consolidará el desmejoramiento climático en toda la región metropolitana. Un sistema de baja presión provocará lluvias generalizadas que se extenderán hasta las primeras horas del lunes, acompañadas por un posterior descenso térmico que devolverá los valores de los termómetros a los promedios estacionales del invierno.