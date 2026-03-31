La jornada del martes presentará un escenario de temperaturas elevadas que alcanzarán picos de 34°C en algunas zonas del área metropolitana, bajo un cielo que lucirá mayormente despejado. No existen alertas vigentes para la Ciudad, pero el índice UV será alto durante el mediodía, por lo que la hidratación resultará fundamental para quienes circulen por la vía pública en horas pico.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 31 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a despejado, con una humedad que rondará el 45% y vientos moderados del sector noreste. La temperatura mínima se ubicará en los 22°C, mientras que la máxima escalará hasta los 31°C, generando una sensación térmica algo superior en las zonas de mayor densidad edilicia porteña, debido al asfalto.

Clima martes 31 de marzo

Hacia el Gran Buenos Aires, especialmente en localidades como La Plata o Ituzaingó, el mercurio mostrará registros aún más altos, con máximas que llegarán a los 34°C. Las ráfagas de viento del norte, que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora, aportarán aire cálido a la región, manteniendo la nubosidad en niveles mínimos y una visibilidad óptima durante todo el transcurso del día.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por vientos intensos para la provincia de Chubut. El fenómeno afectará principalmente a los departamentos de Escalante, Sarmiento y la zona costera, donde se esperan ráfagas que podrán superar los 90 kilómetros por hora, lo que exigirá precauciones en la circulación por rutas nacionales y el aseguramiento de objetos sueltos.

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Por otro lado, el norte del país, incluyendo a las provincias de Formosa y Misiones, continuará bajo la influencia de una masa de aire muy cálida y húmeda. En estas regiones, las temperaturas máximas se situarán por encima de los 38°C en un contexto de bloqueo atmosférico que impedirá el ingreso de frentes fríos, manteniendo condiciones de verano tardío en todo el territorio septentrional.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indica una rotación del viento hacia el sector sur recién hacia el final de la semana. Durante el miércoles, el aire cálido todavía dominará la escena con una máxima de 30°C, aunque la nubosidad irá en aumento de forma paulatina, lo que derivará en una atmósfera más pesada y una probabilidad creciente de chaparrones aislados.

Para el jueves y viernes, se prevé la llegada de un frente de inestabilidad que provocará un leve descenso en las marcas térmicas, estabilizándolas entre los 20°C de mínima y 27°C de máxima. Esta rotación del viento al sudeste traerá mayor nubosidad y un respiro frente a las altas temperaturas de este cierre de marzo, aunque el ambiente húmedo se mantendrá firme en toda la región pampeana