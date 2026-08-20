Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA mantendrán un perfil típicamente invernal durante este jueves 20 de agosto, con un marcado ambiente fresco desde las primeras horas de la jornada y abundante nubosidad.

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A diferencia de pasadas jornadas de inestabilidad en la región, la estabilidad prevalecerá en el ámbito metropolitano y no se prevén precipitaciones en el corto plazo.

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Clima en Ciudad de Buenos Aires: temperatura y pronóstico para hoy

El día comenzará con una mínima de 9°C durante la mañana, momento en el que el frío se hará sentir con mayor intensidad debido al viento leve y el ambiente despejado a algo nublado.

Clima jueves 20 de agosto

Hacia la tarde, las marcas térmicas alcanzarán una máxima de 14°C, ofreciendo una franja horaria levemente más templada pero acompañada por el aumento de la cobertura de nubes sobre el firmamento metropolitano.

El viento se mantendrá soplando desde el sector sur y sudoeste con intensidad moderada, lo que impedirá un repunte significativo de la temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa rondará niveles medios, por lo que las probabilidades de lluvia en el área metropolitana quedan descartadas de acuerdo con la información oficial.

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Para la noche se aguarda una gradual disminución de la temperatura, que se ubicará cercana a los 10°C, dejando una masa de aire frío sobre toda la franja del GBA.

Alertas meteorológicas este 20 de agosto y el pronóstico para los próximos días

Respecto del mapa de alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la franja central del país no registra avisos por fenómenos adversos inmediatos para el territorio bonaerense.

Sin embargo, en zonas cordilleranas del sur y del NOA se vigilan ingresos de aire frío y vientos de variada intensidad con posibles ráfagas. Hacia el viernes 21, la tendencia indica una jornada con temperaturas similares, manteniendo mínimas bajas y registros máximos recortados por la presencia de nubosidad.

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Para la antesala del fin de semana, la masa de aire frío irá cediendo terreno paulatinamente de cara al sábado 22 y el domingo 23, días en los que se proyecta un leve repunte de las temperaturas.

Tanto el sábado como el domingo se mantendrán sin lluvias previstas en la región del AMBA, permitiendo desarrollar actividades al aire libre con abrigo adecuado.