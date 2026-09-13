El inicio de la semana se presenta con condiciones climáticas estables en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA este lunes 14 de septiembre, marcado por un marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde.

Las marcas mínimas del día registrarán valores bajos durante las primeras horas de la jornada, aunque el paulatino aumento de la temperatura ofrecerá una tarde con ambiente agradable en toda la región metropolitana.

El pronóstico en el AMBA registrará una fuerte fluctuación térmica durante esta semana en el tramo final del invierno

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Asimismo, las estimaciones meteorológicas confirman la ausencia total de precipitaciones en el territorio porteño y los municipios del conurbano, garantizando un desarrollo de actividades al aire libre sin inconvenientes.

El viento predominará desde el sector norte a velocidades moderadas de entre 7 y 12 km/h, lo que colaborará en el progresivo incremento de las marcas térmicas respecto del fin de semana. La estabilidad atmosférica actual antecede a una semana que irá mostrando una paulatina transición hacia registros más templados en todo el área metropolitana.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para este lunes

Para este lunes 14 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 5°C durante las primeras horas de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, con sensaciones térmicas que podrían resultar aún más bajas en zonas suburbanas del AMBA.

Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá algo a parcialmente nublado, permitiendo el paso del sol y empujando el termómetro hacia una máxima estimada de 16°C por la tarde.

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Hacia la noche, las condiciones continuarán estables con una temperatura que rondará los 12°C, acompañada por vientos constantes del sector norte que mantendrán la estabilidad del aire.

En los cordones oeste y sur del Gran Buenos Aires, las temperaturas matutinas serán ligeramente más frías, descendiendo hasta los 3°C o 4°C en áreas rurales, aunque alcanzando marcas similares a las de CABA al promediar la tarde.

Alertas meteorológicas este 14 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigentes alertas amarillas por fenómenos de frío extremo, lluvias y nevadas en sectores puntuales del país.

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En la Patagonia sur, la provincia de Santa Cruz presenta advertencias de nivel amarillo por lluvias de variada intensidad y acumulados de entre 10 y 20 milímetros, sin descartar nevadas en zonas cordilleranas y altas.

Asimismo, diversas regiones cordilleranas del oeste nacional registran alertas por nevadas y fuertes vientos, mientras que el extremo sur del país experimenta temperaturas bajo cero que motivan alertas por frío extremo. En el centro del país y la provincia de Buenos Aires, la tendencia para los próximos días muestra un continuo incremento térmico.

El martes 15 se prevé una mínima en ascenso de 10°C y una máxima de 19°C, mientras que hacia mitad de semana las temperaturas superarán los 20°C con un ambiente más caluroso que anticipa el clima del fin de semana.