El ingreso de una masa de aire frío transformará la jornada en el AMBA. Tendremos una temperatura máxima que apenas llegará a los 14°C, con una mínima de 8°C. El viento del sudoeste soplará con ráfagas de hasta 50 km/h, aumentando la sensación de frío. Las precipitaciones aisladas se retirarán durante la mañana para dar paso a un cielo mayormente nublado.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 8 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, el ambiente se sentirá rigurosamente otoñal. La humedad se ubicará cerca del 76%, lo que mantendrá la sensación térmica por debajo de la marca real del termómetro. Los vientos constantes desde el sudoeste y el oeste dominarán la escena, despejando la inestabilidad residual de las primeras horas, pero aportando un marcado descenso térmico hacia la tarde y la noche.

Clima viernes 8 de mayo

Para el Gran Buenos Aires, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 6°C en áreas suburbanas más despejadas. La nubosidad será variable, con algunos claros de sol que no lograrán entibiar la tarde. Las ráfagas de viento serán más intensas en las zonas ribereñas, por lo cual se recomienda asegurar objetos que puedan volarse y abrigarse adecuadamente si se circula por la vía pública.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por vientos intensos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, el viento Zonda soplará con fuerza, lo que elevará el riesgo de incendios y reducirá la visibilidad. Se esperan nevadas persistentes en el sector cordillerano del sur argentino.

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En el norte, la provincia de Misiones y el noreste de Corrientes experimentarán chaparrones intermitentes, aunque con temperaturas mucho más elevadas que en la zona central. Por el contrario, en la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las temperaturas se mantendrán bajo cero durante gran parte del día, consolidando un escenario de invierno adelantado con heladas de variada intensidad.

Pronóstico extendido

Durante el fin de semana, la masa de aire frío se asentará sobre el centro del país. El sábado tendremos una jornada con cielo parcialmente nublado y registros térmicos que oscilarán entre los 7°C y los 15°C. El viento rotará levemente hacia el sector sur, manteniendo la atmósfera seca y estable, ideal para actividades bajo el sol, aunque siempre con abrigo pesado.

Para el domingo, el sol brillará con mayor plenitud y el viento calmará su intensidad. La mínima será la más baja de la semana, con apenas 5°C, pero la máxima escalará hasta los 17°C gracias a la escasa nubosidad. Hacia el lunes, el flujo de aire comenzará a rotar desde el noreste, lo que marcará el inicio de un ascenso gradual de las marcas térmicas para la próxima semana.