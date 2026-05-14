El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires transcurrirá con absoluta normalidad, ya que no regirán alertas en el Sistema de Alerta Temprana (SAT) para esta región. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 18°C, consolidando un escenario típico de mayo, fresco pero sin fríos extremos.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 14 de mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo se mantendrá mayormente algo nublado durante la mañana y la tarde. Los vientos soplarán de manera leve desde el sector sur, rotando al norte hacia el final del día, con velocidades que no superarán los 12 km/h. La humedad rondará el 56%, lo que asegurará una visibilidad óptima para quienes deban circular por la Capital Federal.

Clima jueves 14 de mayo

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, el ambiente se sentirá un poco más fresco en las zonas suburbanas durante las primeras horas. Se prevé que la sensación térmica sea similar a la temperatura real debido a la ausencia de ráfagas intensas. La nubosidad irá en paulatino aumento hacia la noche, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un 0% durante toda la fecha.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional mostrará mayor actividad en el sector cordillerano y el sur del país. El SMN mantendrá el monitoreo sobre las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se esperan ráfagas de viento del sector oeste. En la región central, provincias como Córdoba y Santa Fe gozarán de cielos despejados con máximas que alcanzarán los 21°C y 18°C respectivamente.

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Hacia el norte, las provincias de Formosa y Misiones presentarán temperaturas más elevadas, rozando los 22°C. No habrá fenómenos de riesgo inminente en el Sistema de Alerta Temprana para el resto del territorio bonaerense, salvo por neblinas matinales en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires que podrán reducir ligeramente la visibilidad en rutas nacionales.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días marcará un leve ascenso térmico antes de un cambio brusco de masa de aire. El viernes el termómetro alcanzará los 21°C gracias a la persistencia del viento norte, pero el escenario cambiará drásticamente durante el fin de semana. La rotación del viento al sector sur el sábado traerá nubosidad y un descenso en las marcas máximas.

Hacia el domingo y el comienzo de la semana próxima, ingresará un frente frío que instalará condiciones de invierno temprano. Se estiman mínimas de hasta 6°C para la Ciudad de Buenos Aires, con cielos mayormente despejados. Esta masa de aire polar se mantendrá firme, por lo que el abrigo pesado será el protagonista indiscutido en los próximos días en todo el centro del país.