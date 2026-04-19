La Ciudad de Buenos Aires, CABA y el AMBA amanecerán este domingo 19 de abril con un pronóstico que anticipa condiciones estables. El informe del Servicio Meteorológico Nacional destaca una jornada con importante nubosidad, aunque las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas durante el día. Los planes al aire libre podrán llevarse a cabo sin mayores complicaciones meteorológicas, manteniendo una temperatura máxima agradable.

El domingo se presentará con cielo mayormente nublado en toda la región del AMBA. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima cercana a los 24 °C o 25 °C. El viento soplará de manera débil, principalmente desde el sector este, lo que mantendrá un ambiente templado durante toda la tarde sin ráfagas significativas que alteren la rutina.

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En el Gran Buenos Aires, las condiciones seguirán la misma tendencia que en la Capital Federal. La humedad relativa se mantendrá presente debido a la cobertura nubosa, lo que generará una sensación térmica similar a los registros del termómetro. No se esperan fenómenos meteorológicos severos ni alertas vigentes del Sistema de Alerta Temprana para el área metropolitana durante esta jornada dominical.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional para este domingo muestra estabilidad en gran parte del territorio, aunque algunas provincias del sur y oeste permanecen bajo monitoreo por fenómenos de viento. El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional emitirá las actualizaciones correspondientes si las condiciones varían hacia fenómenos de mayor intensidad en zonas cordilleranas o en el extremo norte del país durante el transcurso del día.

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En el resto de las provincias, se observará un cielo variable con temperaturas acordes a la época otoñal. Los viajeros que se desplacen por el interior del país deberán consultar los avisos a corto plazo, ya que las condiciones pueden presentar cambios locales. La información oficial del organismo nacional será la guía principal para prevenir cualquier contingencia meteorológica en las distintas regiones argentinas.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica una continuidad en la nubosidad presente. El lunes, la inestabilidad mostrará un leve incremento, con una probabilidad de lluvias aisladas hacia el final de la jornada y un ligero descenso en los registros térmicos. La mínima se ubicará cerca de los 19 °C y la máxima tocará los 23 °C mientras los vientos rotarán gradualmente.

Hacia mediados de la semana próxima, el cielo se mantendrá algo nublado y las temperaturas experimentarán un descenso más marcado. El miércoles, el termómetro oscilará entre los 12 °C y los 20 °C, consolidando un ambiente más fresco. El jueves, la temperatura subirá levemente hasta alcanzar una máxima de 21 °C, manteniendo la nubosidad como protagonista del periodo.