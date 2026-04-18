Este sábado, Rosario presentará una máxima de 26°C y una mínima de 18°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La visibilidad se mantendrá óptima en todos los accesos a la ciudad y la zona del Monumento a la Bandera. La humedad se presentará en niveles moderados, permitiendo una jornada agradable y sin precipitaciones en el Gran Rosario.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de sábado marcada por la estabilidad meteorológica. El ritmo de la ciudad y el Gran Rosario fluirá sin interrupciones climáticas, ya que no se registrarán lluvias. Los habitantes disfrutarán de un ambiente despejado, propicio para el esparcimiento, mientras las condiciones de visibilidad se mantendrán excelentes en los principales accesos, favoreciendo la circulación vehicular en toda el área metropolitana.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario y sus alrededores, incluyendo Funes y el Cordón Industrial, el clima se mantendrá sumamente estable durante toda la jornada. La temperatura alcanzará un valor máximo de 26°C, mientras que la mínima se situará en los 18°C. La humedad, un factor clave en nuestra región, se mantendrá en niveles confortables, permitiendo que el ambiente se sienta agradable y no sofocante para los vecinos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima en Rosario: el sol ganará terreno tras la inestabilidad con una máxima de 26°C

Sobre la costa del Río Paraná y la zona de islas, la brisa del sector noreste, que rotará al este, traerá una sensación térmica apenas superior a la temperatura real. No se prevén bancos de niebla matinales que compliquen la visibilidad en el sector portuario o las rutas aledañas, por lo que la jornada transcurrirá con total normalidad para las actividades logísticas y recreativas.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo, la situación meteorológica se mantendrá en calma. El Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas vigentes para el sur de la provincia de Santa Fe, por lo que las condiciones meteorológicas serán seguras y estables para toda la población. La ausencia de fenómenos adversos garantiza una jornada sin riesgos para la vida o los bienes.

Clima en Rosario: el SMN prevé chaparrones y un marcado aumento de la humedad

El cielo se mantendrá despejado o con escasa nubosidad durante gran parte del día en toda la región. Los vientos leves desde el sector noreste soplarán con velocidades moderadas, lo que mantendrá el aire renovado en el cordón industrial. Los residentes de estas localidades podrán planificar sus actividades sin restricciones, aprovechando el tiempo estable antes de los cambios que llegarán hacia el cierre del fin de semana.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indica un cambio inminente en el panorama climático. Si bien hoy disfrutaremos de estabilidad, el domingo llegará con un marcado aumento de la inestabilidad y una alta probabilidad de precipitaciones. El viento proveniente del río traerá un descenso de temperatura, transformando las condiciones actuales hacia un ambiente más fresco y nublado que predominará durante el inicio de la semana laboral.